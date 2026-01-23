Công ty nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi cao nhất thập kỷ

Trong quý cuối năm ngoái, Sasco đã ghi nhận 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, là lãi theo quý cao nhất của doanh nghiệp từ năm 2015.

Doanh nghiệp của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi lớn trong quý IV và cả năm 2025. Ảnh: Hải An.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (HoSE: SAS), trong quý cuối năm ngoái, doanh nghiệp dịch vụ hàng không này đã ghi nhận 976 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ năm liền trước. Nhờ giá vốn giảm 8%, lợi nhuận gộp trong quý của công ty đã tăng vọt 43%, lên 700 tỷ đồng .

Ngoài ra, Sasco ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 140 tỷ đồng trong quý này, tăng 133% so với quý IV/2024.

Ngược lại, các loại chi phí phát sinh trong kỳ của công ty đều giảm mạnh với chi phí tài chính giảm hơn 90%; chi phí bán hàng giảm 7%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10%.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của Sasco đạt hơn 367 tỷ đồng , gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2024. Đây đồng thời là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ năm 2015 của doanh nghiệp này.

SASCO LÃI KỶ LỤC TRONG QUÝ CUỐI NĂM 2025 Lợi nhuận sau thuế những quý gần đây của Sasco. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 36.4 74 130.6 52.8 45.9 67.5 180.5 135.7 112.7 108.4 106.9 367.3

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng mạnh trong quý vừa qua chủ yếu do ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời công ty cũng kiểm soát tốt chi phí góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu do cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác ghi nhận âm gần 45 tỷ đồng do phát sinh tiền thuê đất truy thu bổ sung từ năm 2015-2024 theo quy định pháp luật.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Sasco đạt 3.316 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng , tăng lần lượt 14% và 67% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

Đây cũng là năm đầu tiên công ty của gia đình "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 800 tỷ đồng .

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sasco đạt 2.464 tỷ đồng , tăng 4% so với thời điểm đầu năm.

Sasco hiện là doanh nghiệp quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT và vợ Lê Hồng Thủy Tiên làm Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ, nay là An Giang).