Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi cao nhất thập kỷ

  • Thứ sáu, 23/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong quý cuối năm ngoái, Sasco đã ghi nhận 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, là lãi theo quý cao nhất của doanh nghiệp từ năm 2015.

Doanh nghiệp của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi lớn trong quý IV và cả năm 2025. Ảnh: Hải An.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (HoSE: SAS), trong quý cuối năm ngoái, doanh nghiệp dịch vụ hàng không này đã ghi nhận 976 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ năm liền trước. Nhờ giá vốn giảm 8%, lợi nhuận gộp trong quý của công ty đã tăng vọt 43%, lên 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sasco ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 140 tỷ đồng trong quý này, tăng 133% so với quý IV/2024.

Ngược lại, các loại chi phí phát sinh trong kỳ của công ty đều giảm mạnh với chi phí tài chính giảm hơn 90%; chi phí bán hàng giảm 7%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10%.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của Sasco đạt hơn 367 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2024. Đây đồng thời là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ năm 2015 của doanh nghiệp này.

SASCO LÃI KỶ LỤC TRONG QUÝ CUỐI NĂM 2025
Lợi nhuận sau thuế những quý gần đây của Sasco.
NhãnI/2023IIIIIIVI/2024IIIIIIVI/2025IIIIIIV
Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 36.474130.652.845.967.5180.5135.7112.7108.4106.9367.3

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng mạnh trong quý vừa qua chủ yếu do ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời công ty cũng kiểm soát tốt chi phí góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu do cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác ghi nhận âm gần 45 tỷ đồng do phát sinh tiền thuê đất truy thu bổ sung từ năm 2015-2024 theo quy định pháp luật.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Sasco đạt 3.316 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 67% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

Đây cũng là năm đầu tiên công ty của gia đình "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 800 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sasco đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm.

Sasco hiện là doanh nghiệp quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT và vợ Lê Hồng Thủy Tiên làm Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ, nay là An Giang).

Sasco lãi lớn

Sasco lãi ròng 108 tỷ đồng trong quý II, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp lên mức 60%.

10:22 25/7/2025

'Siêu' lợi nhuận từ bán bánh mì, phở tại sân bay

Cứ mỗi 1.000 đồng doanh thu ở các nhà hàng sân bay, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) lại lãi 724 đồng. Biên lợi nhuận của Sasco, Taseco Air cũng ở mức ấn tượng.

11:43 13/7/2025

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn và gia đình muốn 'tiền đẻ ra tiền' ở Sasco

Cá nhân ông Jonathan Hạnh Nguyễn và công ty gia đình đều góp tiền vào Sasco và luôn tìm cách để "tiền đẻ ra tiền", sinh lời cho công ty và cổ đông.

21:44 26/6/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

sasco johnathan hạnh nguyễn lợi nhuận kinh doanh vua hàng hiệu tân sơn nhất sas

Đọc tiếp

Gia thue trung tam thuong mai TP.HCM ngay cang dat hinh anh

Giá thuê trung tâm thương mại TP.HCM ngày càng đắt

1 giờ trước 06:00 23/1/2026

0

Nguồn cung mới hạn chế trong khi nhu cầu thuê tăng mạnh vào mùa cao điểm đang giữ nhịp sôi động cho thị trường bán lẻ trung tâm thương mại TP.HCM, bất chấp giá thuê mặt bằng nhích lên.

Gia nha Trung Quoc khong ngung lao doc hinh anh

Giá nhà Trung Quốc không ngừng lao dốc

2 giờ trước 05:30 23/1/2026

0

Tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, giá nhà mới trong tháng 12/2025 tiếp tục giảm mạnh, gia tăng áp lực lên nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Nhuc nhoi nan 'than thanh' thuc pham chuc nang hinh anh

Nhức nhối nạn 'thần thánh' thực phẩm chức năng

10 giờ trước 21:34 22/1/2026

0

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng cũng đồng thời trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý