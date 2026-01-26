Thủy điện Sông Ba Hạ lãi lớn sau lùm xùm xả lũ

Năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ lãi ròng 550 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả đạt được năm 2024.

Năm 2025, Thủy điện Sông Ba Hạ lãi gấp đôi so với năm trước đó. Ảnh: SBH.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM: SBH) đã ghi nhận 472 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối cùng của năm ngoái, tăng 92% so với quý IV/2024.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 279 tỷ đồng , tăng 78%.

Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết kết quả đạt được nhờ vào sản lượng điện thương phẩm trong quý cuối năm tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt gần 990 tỷ đồng , tăng 58%, trong khi lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 550 tỷ đồng , tăng 101% so với năm liền trước.

THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ LÃI LỚN NĂM 2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ đồng 893 695 805 873 1143 962 628 990 Lãi sau thuế

491 334 380 471 643 487 273 550

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, quy mô tài sản của Thủy điện Sông Ba Hạ cũng tăng 24% so với thời điểm đầu năm. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt trên 2.200 tỷ đồng .

Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 41% cơ cấu tài sản, tương đương hơn 905 tỷ đồng và tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp thu về hơn 32 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

Liên quan hoạt động của Thủy điện Sông Ba Hạ, mới đây, doanh nghiệp đã phát đi thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới đây. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh đơn vị này đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - được phân công vào đoàn chủ tịch làm Chủ tọa đại hội. Đồng thời, phía công ty sẽ công bố thông tin ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên HĐQT không chuyên trách - đã chính thức gửi đơn xin từ nhiệm.

Trước đó, vào ngày 11/1/2026, ông Vũ cho biết lý do xin rút lui là do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã ban hành Quyết định số 170 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn góp của tại Sông Ba Hạ đối với cá nhân ông. Đồng thời, EVNGENCO2 cũng đã có văn bản giới thiệu nhân sự mới để thay thế vị trí này tại kỳ họp gần nhất.

Việc tạm thay đổi nhân sự diễn ra sau khi hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ kỷ lục trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 15-21/11/2025. Mức xả lũ lớn khiến khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Sau đó, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra quy trình xả lũ của Thủy điện sông Ba Hạ

Ngay sau sự kiện này, HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đã ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự khi một số lãnh đạo cấp cao phải "nghỉ phép" để làm việc với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, ông Vũ Hữu Phúc - Chủ tịch HĐQT - đã tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Thủy điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú "nghỉ phép".

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ hơn 1.242 tỷ đồng , là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ - công trình thủy điện lớn trên dòng sông Ba thuộc địa phận xã Đức Bình, xã Suối Trai (tỉnh Đắk Lắk), với công suất 220 MW.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của công ty bao gồm Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) chiếm 61,78% vốn; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76%; Tổng công ty Điện lực miền Nam chiếm 7,21%; Tổng công ty Điện lực miền Trung chiếm 3,22%; Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chiếm 1,03% và phần còn lại là các cổ đông cá nhân.