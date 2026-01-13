Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty thủy điện Sông Ba Hạ sắp họp thay nhân sự sau lùm xùm xả lũ

  • Thứ ba, 13/1/2026 16:07 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau những ồn ào về việc xả lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương, các cổ đông của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ họp bất thường để kiện toàn bộ máy nhân sự.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa phát đi thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 2/2/2026. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh đơn vị này đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - được phân công vào đoàn chủ tịch làm Chủ tọa đại hội. Đồng thời, phía công ty sẽ công bố thông tin ông Nguyễn Anh Vũ - thành viên HĐQT không chuyên trách, đã chính thức gửi đơn xin từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

Song Ba Ha anh 1

Thủy điện Sông Ba Hạ vướng ồn ào xả lũ.

Trước đó, vào ngày 11/1/2026, ông Vũ cho biết lý do xin rút lui là do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã ban hành Quyết định số 170 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Sông Ba Hạ đối với cá nhân ông. Đồng thời, EVNGENCO2 cũng đã có văn bản giới thiệu nhân sự mới để thay thế vị trí này tại kỳ họp gần nhất.

Được biết, ông Vũ tham gia HĐQT Sông Ba Hạ từ kỳ họp thường niên năm 2023 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan cho đến khi việc từ nhiệm được thông qua chính thức.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ hơn 1.242 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện tại bao gồm Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2 - doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm cổ phần chi phối) chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76%; Tổng công ty Điện lực miền Nam chiếm 7,21%; Tổng công ty Điện lực miền Trung chiếm 3,22%; Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chiếm 1,03% và phần còn lại là các cổ đông cá nhân.

Hồ Nam/Tiền Phong

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

Thu tuong yeu cau giam gia nha o thuong mai hinh anh

Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

3 giờ trước 16:45 13/1/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

