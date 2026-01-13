Công ty thủy điện Sông Ba Hạ sắp họp thay nhân sự sau lùm xùm xả lũ

Sau những ồn ào về việc xả lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương, các cổ đông của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ họp bất thường để kiện toàn bộ máy nhân sự.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa phát đi thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 2/2/2026. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh đơn vị này đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - được phân công vào đoàn chủ tịch làm Chủ tọa đại hội. Đồng thời, phía công ty sẽ công bố thông tin ông Nguyễn Anh Vũ - thành viên HĐQT không chuyên trách, đã chính thức gửi đơn xin từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

Thủy điện Sông Ba Hạ vướng ồn ào xả lũ.

Trước đó, vào ngày 11/1/2026, ông Vũ cho biết lý do xin rút lui là do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã ban hành Quyết định số 170 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Sông Ba Hạ đối với cá nhân ông. Đồng thời, EVNGENCO2 cũng đã có văn bản giới thiệu nhân sự mới để thay thế vị trí này tại kỳ họp gần nhất.

Được biết, ông Vũ tham gia HĐQT Sông Ba Hạ từ kỳ họp thường niên năm 2023 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan cho đến khi việc từ nhiệm được thông qua chính thức.