Ngân hàng đầu tiên dự kiến tăng vốn lên trên 100.000 tỷ

VPBank dự kiến nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên chạm mốc này nếu kế hoạch được thông qua.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch chia cổ tức tiền mặt và mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm nay.

Theo tờ trình, VPBank dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương khoảng 3.966 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - III/2026.

Song song đó, ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% nhằm tăng vốn điều lệ lên khoảng 100.000 tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn điều lệ của VPBank đạt 79.339 tỷ đồng , đứng thứ 3 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, chỉ sau MB (80.550 tỷ) và Vietcombank (83.557 tỷ). Vốn chủ sở hữu của ngân hàng này đạt hơn 180.000 tỷ đồng , xếp thứ 2 toàn ngành, chỉ sau Vietcombank với 227.500 tỷ vốn chủ sở hữu.

Trong năm 2026, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng , tăng 29% so với năm trước. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất dự kiến tăng 40%, vượt mốc 1 triệu tỷ. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt hơn 1,29 triệu tỷ đồng , tăng 34%, trong khi tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ được kiểm soát dưới 2,5%.

Về kết quả kinh doanh, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2025. Trong đó, lợi nhuận riêng ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 34.240 tỷ, tăng 30%.

Các công ty thành viên cũng được giao kế hoạch tăng trưởng mạnh, với FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận 1.179 tỷ (+93%), VPBankS dự kiến đạt 6.453 tỷ (+44%) và công ty bảo hiểm OPES dự kiến là 936 tỷ đồng (+47%).

Trước đó, trong năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 30.600 tỷ đồng , mức cao nhất lịch sử của ngân hàng, tăng 53% so với năm 2024 và hoàn thành 121% kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2025 đạt 1,26 triệu tỷ đồng , tăng 36,4% so với đầu năm và cũng vượt 11% kế hoạch được cổ đông thông qua. Với quy mô này, VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỷ đồng . Riêng tín dụng ngân hàng mẹ đạt khoảng 850.000 tỷ đồng , tăng 35% - mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.