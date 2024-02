Loạt mặt bằng trên đất vàng TP.HCM ế khách thuê suốt 2-3 năm

Riêng với những mặt bằng lớn chưa có khách thuê như phản ánh của phóng viên, chị cho rằng lý do chính là khách thuê sợ rủi ro về mặt pháp lý, hoặc do giá rao thuê quá cao so với mặt bằng chung hiện nay. "Nhưng chủ nhà quận 1 thà bỏ trống chứ không muốn giảm giá thuê", chị bổ sung.