PV GAS thay nhân sự cấp cao

Petrovietnam quyết định điều động hàng loạt nhân sự cấp cao, trong đó 2 vị trí lãnh đạo của PV GAS là Chủ tịch và Tổng giám đốc cùng được phân công nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình (trái) và ông Phạm Văn Phong (phải) được Petrovietnam phân công làm nhiệm vụ mới. Ảnh: GAS.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa quyết định điều động và giới thiệu bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao tại các đơn vị thành viên gồm Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS), Tổng công ty Vận tải Dầu khí - PVTrans (HoSE: PVT) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC (HoSE: DCM).

Cụ thể, Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình được điều động, giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVTrans. Đồng thời, ông thôi làm người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PV GAS và được giao đại diện quản lý 14% vốn điều lệ của tập đoàn tại PVTrans.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Phong - Tổng giám đốc PV GAS được điều động sang PVCFC để giới thiệu bầu giữ chức Thành viên HĐQT. Cùng với việc thôi đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PV GAS, ông Phong sẽ đảm nhận vai trò đại diện phần vốn của tập đoàn tại doanh nghiệp phân bón này.

Ở chiều ngược lại, Petrovietnam cử ông Bùi Minh Tiến làm người đại diện quản lý tổng cộng 65,76% vốn điều lệ của tập đoàn tại PV GAS, đồng thời giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tập đoàn cũng sẽ báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Thành viên HĐTV Petrovietnam cho ông Tiến theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, ông Nguyễn Huy Hoàng được giao phụ trách hoạt động của HĐQT PV GAS, còn ông Huỳnh Quang Hải - Phó tổng giám đốc sẽ phụ trách Ban Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của PV GAS cho đến khi kiện toàn chức danh Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

Đây là đợt điều chuyển nhân sự đáng chú ý khi diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau ĐHĐCĐ thường niên 2026 của PV GAS tổ chức ngày 22/5. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm hai Thành viên HĐQT là ông Triệu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Thanh Hào, đồng thời miễn nhiệm Kiểm soát viên Nguyễn Công Minh.

Sau đó, doanh nghiệp đã bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Hoàng, khi đó là Thành viên HĐTV Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP, và ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại PVTrans, biến động nhân sự cũng diễn ra trước đó khi HĐQT chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Nguyên kể từ ngày 1/7 theo đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Việc tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh PV GAS vẫn duy trì kết quả kinh doanh khả quan. Theo ước tính của doanh nghiệp, doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 75.000 tỷ đồng , hoàn thành 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 8.000 tỷ đồng , tương đương hơn 70% mục tiêu cả năm.