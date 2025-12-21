Chốt danh sách lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã chính thức ra mắt bộ máy 2 Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Cụ thể, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện trưởng Nghiên cứu phát triển TP.HCM - được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) - được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

TP.HCM đồng thời biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TP.HCM - đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan thời hạn 5 năm.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Ông Đặng Đình Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.