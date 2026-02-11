Thủ tướng: TP.HCM, Đà Nẵng làm ngay cơ chế sandbox tài chính mới

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và Đà Nẵng triển khai ngay cơ chế sandbox, ban hành ưu đãi đột phá để thu hút ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm, tạo lực đẩy cho Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) diễn ra sáng 11/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế.

Hoàn thiện ngay các thể chế vượt trội cho Trung tâm Tài chính

Thủ tướng cho biết trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế, bước đầu đã đạt được những kết quả cụ thể.

Trong đó, Trung tâm Tài chính hàng không đã huy động khoảng 6,1 tỷ USD ; Trung tâm Tài chính hàng hải từng bước hình thành, gắn với lợi thế logistics của Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút các mô hình tài chính số tiên tiến.

Song song đó, các thiết chế cốt lõi gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt và Trung tâm Trọng tài quốc tế đã chính thức ra mắt. Đây là nền tảng cơ bản, cần thiết để phát triển lâu dài, bền vững, minh bạch, an toàn pháp lý, giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực toàn cầu và tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

"Những kết quả này đã khẳng định quyết tâm, lại được tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, biết xây dựng thể chế vượt trội, biết huy động nguồn lực, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt vào sáng 11/2. Ảnh: BTC.

Để đạt mục tiêu đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng phát triển thành công, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, cần hoàn thiện ngay các thể chế vượt trội, đồng bộ với chuẩn mực quốc tế (OECD, Basel...), theo sát tình hình thực tế, tháo gỡ kịp thời vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; tăng cường an ninh tài chính; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để giám sát rủi ro. Thành lập cơ chế giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng quý về các chỉ số cụ thể: Lượng vốn thu hút, số tổ chức tham gia, quy mô giao dịch...

Thu hút ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm tới

Đối với TP.HCM và Đà Nẵng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động của nhà đầu tư.

Hai địa phương phải triển khai ngay cơ chế sandbox cho các sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá nhằm thu hút ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục hành chính với chi phí cạnh tranh, qua đó đưa Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước và hai thành phố.

Riêng Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với TP.HCM, phát huy lợi thế để xây dựng trung tâm bổ trợ, tập trung vào tài chính hàng hải và logistics; đồng thời cải cách hành chính mạnh mẽ, bảo đảm môi trường kinh doanh hấp dẫn không kém TP.HCM.

Hai thành phố tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo các chuyên gia tài chính, thu hút nhân lực vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc tích cực, coi đây là cơ hội phát triển. Các nhà đầu tư quốc tế thực hiện ngay cam kết, mở rộng sự hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị tài chính, tham gia sâu vào các trụ cột như hàng không, hàng hải, fintech…

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam không đứng ngoài cuộc, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ của Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.

Trong khi đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các start-up, cần mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới, hợp tác với đối tác quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.