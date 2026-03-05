Hỏa tốc yêu cầu đánh giá tác động xung đột Trung Đông đến xuất khẩu

Bộ Công Thương yêu cầu các hiệp hội ngành hàng rà soát, đánh giá tác động của xung đột Trung Đông đến hoạt động xuất nhập khẩu và đề xuất giải pháp ứng phó.

Theo Bộ Công Thương, xung đột tại Trung Đông có thể tác động đến hoạt động logistics, chi phí vận chuyển cũng như tiến độ giao thương quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông.

Văn bản nêu rõ xung đột tại Trung Đông đang khiến nhiều quốc gia đóng cửa không phận, một số hãng vận tải biển tạm dừng hoạt động hoặc buộc phải thay đổi tuyến vận chuyển. Những diễn biến này có thể tác động đến hoạt động logistics, chi phí vận chuyển cũng như tiến độ giao thương quốc tế.

Do đó, để chủ động ứng phó, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội phối hợp triển khai một số nội dung.

Cụ thể, các hiệp hội ngành hàng cần rà soát, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với tình hình xuất nhập khẩu của từng ngành, xác định những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, cũng như tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế khi cần thiết.

Thông tin từ các hiệp hội được đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu trước ngày 6/3 để cơ quan quản lý tổng hợp, kịp thời nghiên cứu và triển khai các phương án, giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.

Trước đó, ngay khi xung đột nổ ra, Cục Xuất nhập khẩu đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội logistics và cộng đồng doanh nghiệp theo dõi sát tình hình, chủ động xây dựng phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu.

Cơ quan này đề nghị các hiệp hội ngành hàng thường xuyên cập nhật thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý để kịp thời thông báo đến hội viên; đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh phát sinh ách tắc.

Các doanh nghiệp được khuyến nghị phân tích sát số liệu xuất nhập khẩu, theo dõi biến động địa chính trị và các yếu tố ảnh hưởng như tình hình tàu hàng, giá cước, chi phí và phụ phí vận tải… để sớm xây dựng kịch bản ứng phó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, thích ứng nhằm hạn chế rủi ro trong thương mại và vận chuyển quốc tế; chuẩn bị phương án phản ứng linh hoạt để bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.