Chuỗi F88 sắp có thêm tiền

F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 1.564 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

CTCP Đầu tư F88 (UPCOM: F88) vừa thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối.

Theo nghị quyết HĐQT, F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp có thể huy động gần 1.564 tỷ đồng .

Toàn bộ số tiền thu được sau khi khấu trừ các chi phí liên quan sẽ được sử dụng để góp vốn tăng vốn điều lệ cho CTCP Kinh doanh F88 - công ty con trực tiếp vận hành hoạt động kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Kế hoạch giải ngân dự kiến được thực hiện trong năm 2026.

Trong thời gian chờ hoàn tất việc góp vốn theo phương án đã được phê duyệt, F88 cho biết có thể tạm thời sử dụng nguồn vốn huy động được để gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng thu nhập tài chính.

Đáng chú ý, mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại của cổ phiếu F88 trên thị trường. Kết phiên gần nhất, cổ phiếu này giao dịch quanh mức 78.400 đồng/đơn vị, cao hơn khoảng 9% so với giá phát hành dự kiến.

Theo phụ lục đính kèm nghị quyết, giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu F88 trong 5 phiên giao dịch ngày 8-12/6 đạt 82.060 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán thấp hơn gần 14% so với mức bình quân này.

F88 cho biết trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số tiền như kế hoạch, HĐQT sẽ quyết định các biện pháp phù hợp, bao gồm sử dụng nguồn vốn tự có, điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn hoặc huy động thêm từ các tổ chức tín dụng, cổ đông chiến lược và đối tác khác nếu có.

Trước đợt phát hành lần này, F88 đã liên tiếp triển khai các kế hoạch tăng vốn trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng vừa hoàn tất việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 5.461 tỷ đồng , tăng 42% so với năm trước. Dư nợ cho vay dự kiến đạt trên 7.501 tỷ đồng , tăng 33%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất được kỳ vọng đạt 1.133 tỷ đồng , tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy doanh nghiệp đang có khởi đầu thuận lợi. F88 ghi nhận doanh thu 1.397 tỷ đồng , tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng , tăng tới 129%, hoàn thành khoảng 27% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng đầu năm.