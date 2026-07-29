Hà Nội chuyển đổi hơn 2.600 m2 'đất vàng' làm tổ hợp nhà ở, văn phòng

UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 2.600 m2 đất tại số 149 Trường Chinh để triển khai dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và nhà ở.

Tuyến phố Trường Chinh sẽ có thêm dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng. Ảnh: Hồng Quang.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép CTCP Tư vấn xây dựng Petrolimex chuyển mục đích sử dụng 2.604,6 m2 đất tại số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở.

Khu đất này hiện do CTCP Tư vấn xây dựng Petrolimex quản lý, sử dụng theo quyết định của UBND TP Hà Nội từ năm 2014 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2015.

Dự án được triển khai theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 393 ngày 27/1/2026, với 2 nhà đầu tư gồm CTCP Tư vấn xây dựng Petrolimex và CTCP Đô thị và Thương mại Tràng An.

Theo quyết định, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định được ký, trong khi người mua nhà sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Ngoài diện tích được chuyển mục đích, còn có 73 m2 đất nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải bàn giao phần diện tích này cho cơ quan chức năng quản lý mà không được bồi hoàn.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, bao gồm xác định giá đất, nộp tiền sử dụng đất, các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất để bổ sung ngân sách thành phố phục vụ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư cũng phải triển khai dự án đúng quy hoạch, không được chuyển giao cho đơn vị khác khi chưa được UBND TP Hà Nội chấp thuận và hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà sau khi công trình hoàn thành.

Theo quyết định, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng. Nếu chậm tiến độ quá 24 tháng so với dự án, doanh nghiệp được xem xét gia hạn thêm tối đa 24 tháng. Hết thời hạn gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại.