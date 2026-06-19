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Kinh doanh

Hà Nội sắp mở bán hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội giá chưa tới 1 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 19/6/2026 18:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán và tiếp nhận hồ sơ, giá chỉ từ 13,6 triệu đồng/m2. Tổng giá nhiều căn chưa tới 1 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn thành phố.

Theo danh sách được Sở Xây dựng Hà Nội công bố, nguồn cung nhà ở xã hội trong đợt này gồm cả các căn hộ mới đủ điều kiện mở bán và các căn hộ thuộc diện thuê, thuê mua sau 5 năm được chuyển sang bán theo quy định.

Nguồn cung lớn nhất đến từ khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh), do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Tại hai tòa CT-05 và CT-06, chủ đầu tư đưa ra thị trường 178 căn hộ để bán. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/6 đến hết ngày 12/8. Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 11.

Giá bán tạm tính tại tòa CT-05 là khoảng 14,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 56,1 m2 đến 68,4 m2, giá trị căn hộ dao động từ khoảng 820 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, tòa CT-06 có giá bán khoảng 14,5 triệu đồng/m2. Giá các căn hộ tại đây cũng ở mức xấp xỉ CT-05, tức ở khoảng 820 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng mỗi căn.

Các căn hộ tại CT-05 dự kiến bàn giao trong quý I/2027, còn CT-06 hoàn thành vào quý IV/2027.

Bên cạnh nguồn cung mới tại xã Quang Minh, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đối với các căn hộ nhà ở xã hội thuộc diện thuê hoặc thuê mua đã hết thời hạn 5 năm.

Tại dự án Hope Residences (phường Phúc Lợi), chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng mở bán 45 căn hộ thuê chuyển bán sau 5 năm sử dụng. Giá bán khoảng hơn 16 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến ngày 14/8.

Khu nhà ở xã hội Phú Lãm (phường Phú Lương) do Công ty CP Đầu tư Hải phát làm chủ đầu tư cũng có 98 căn hộ được đưa ra bán sau thời gian cho thuê theo quy định. Giá bán khoảng 13,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 25/6 đến hết ngày 14/8. Dự kiến hợp đồng mua bán được ký trong tháng 9 và người mua nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

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Thủy Tiên

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