Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD tái vận hành, SCG tăng gấp đôi doanh thu ở VN

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của SCG tại Việt Nam tăng 126% lên 37.120 tỷ đồng, nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện và Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tái vận hành từ cuối năm ngoái.

SCG là chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn với tổng vốn ban đầu khoảng 5 tỷ USD. Ảnh: SCG.

Báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Tập đoàn SCG (trụ sở Thái Lan) cho thấy Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là một trong những thị trường trọng điểm.

Doanh thu tại Việt Nam trong nửa đầu năm đạt 37.120 tỷ đồng (tương đương 1,42 tỷ USD ), tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện và việc Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tái vận hành từ cuối năm 2025.

SCG cho biết các khoản đầu tư tại Việt Nam tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thông qua hiện đại hóa sản xuất, phát triển các quy trình vận hành xanh hơn và đầu tư cho nguồn nhân lực.

Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án cải tạo LSP hiện đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc và vẫn được triển khai đúng tiến độ, bất chấp những gián đoạn tạm thời về nguồn nguyên liệu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giúp tổ hợp linh hoạt hơn trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng thích ứng trong vận hành và tăng năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ hàn robot trong quá trình thi công cũng góp phần cải thiện chất lượng, an toàn và năng suất thi công.

Ở mảng vật liệu xây dựng, SCG Decor ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của PRIME Group tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Theo SCG, kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng giá trị cao được sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng công suất nhằm đáp ứng đà tăng trưởng xuất khẩu, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp.

Trong khi đó, SCGP đang đầu tư khoảng 622 tỷ đồng để mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại miền Nam. Dự án dự kiến đi vào hoạt động thương mại từ năm 2027, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm tăng tính ổn định của nguồn cung và đáp ứng nhu cầu tại một trong những khu vực sản xuất phát triển nhanh nhất cả nước.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG cho biết dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tập đoàn vẫn kiên định với chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư dài hạn và phát triển cùng Việt Nam.

"Chúng tôi luôn vững tin vào tương lai của nền công nghiệp Việt Nam và sẽ tiếp tục đầu tư cho quốc gia về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và con người", ông nói.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SCG cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên các khoản đầu tư vào vật liệu carbon thấp, sản xuất hiệu quả và các giải pháp kinh tế tuần hoàn. Theo doanh nghiệp, chiến lược này sẽ được hiện thực hóa thông qua việc phát triển các sản phẩm và công nghệ giúp giảm tác động môi trường trên toàn chuỗi giá trị.