'Đại gia' Thái Lan thu gần 16.000 tỷ ở Việt Nam chỉ trong một quý

SCG ghi nhận doanh thu tại Việt Nam tăng mạnh nhờ Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Tuy nhiên, tổ hợp này dự kiến tạm dừng hoạt động từ giữa tháng 5 do biến động nguồn nguyên liệu đầu vào.

Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I. Đáng chú ý, tại thị trường Việt Nam, doanh thu của SCG đã đạt khoảng 15.800 tỷ đồng quy đổi, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tái vận hành Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP).

Trong quý, SCG đã tổ chức chương trình quan hệ nhà đầu tư, đón tiếp các nhà quản lý quỹ lớn từ Thái Lan đến tham quan và tìm hiểu hoạt động tại LSP. Tập đoàn cho biết các nhà đầu tư đánh giá tích cực về tốc độ phát triển hạ tầng, sức cầu nội địa ổn định cũng như môi trường pháp lý ngày càng rõ ràng của Việt Nam.

SCG là chủ đầu tư Tổ hợp hóa dầu Long Sơn với tổng vốn ban đầu khoảng 5 tỷ USD , đặt tại xã Long Sơn, TP.HCM, chiếm phần lớn trong tổng số khoảng 7 tỷ USD mà tập đoàn đã rót vào Việt Nam. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, khởi công từ năm 2018 và vận hành thương mại từ cuối tháng 9/2024. Dự án gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn/năm, 3 nhà máy polyolefin tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng và tiện ích phụ trợ.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng nửa tháng vận hành thương mại, LSP đã phải tạm dừng do biến động giá dầu và tác động kéo dài của dịch Covid-19. Đến tháng 8/2025, dự án được tái khởi động, đồng thời triển khai kế hoạch cải tạo với mục tiêu hoàn tất vào cuối năm 2027.

Trong thông báo mới nhất, SCG cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động LSP từ giữa tháng 5, do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đầu vào. Việc này dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí tiền mặt cố định khoảng 250 triệu baht (hơn 200 tỷ đồng quy đổi) mỗi tháng.

Về chiến lược trung hạn giai đoạn 2026-2027, ông Thammasak Sethaudom, Giám đốc điều hành SCG cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa nguồn lực khu vực, đồng thời đẩy nhanh dự án bổ sung ethane tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Hiện kế hoạch này đã hoàn thành khoảng 50% tiến độ.

"Dù Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang tạm thời gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu, chúng tôi đã chủ động tận dụng giai đoạn này để bảo trì hệ thống và đẩy nhanh tiến độ cải tạo tổ hợp", ông nói.

Theo ông, khi đi vào vận hành vào cuối năm 2027, dự án sẽ giúp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào và tối ưu hóa chi phí đáng kể, đảm bảo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như toàn ngành trong dài hạn.

Kết quả tích cực tại Việt Nam góp phần đưa doanh thu bán hàng toàn cầu của SCG trong quý I đạt khoảng 3,9 tỷ USD , lợi nhuận đạt 197 triệu USD . EBITDA điều chỉnh theo tiền mặt đạt 472 triệu USD , tăng 17% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả này, SCG cho biết đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và năng lượng, giảm phụ thuộc vào khu vực Trung Đông, đồng thời siết chặt quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.

Theo lãnh đạo SCG, các quyết định chiến lược sớm đã giúp tập đoàn giảm thiểu tác động từ biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp thiết lập cơ chế "phòng điều hành tác chiến hàng ngày" để theo dõi sát diễn biến giá nguyên liệu và năng lượng, qua đó kịp thời điều chỉnh hoạt động và duy trì hỗ trợ khách hàng.