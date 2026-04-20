Nhựa Bình Minh lãi đậm từ khi về tay doanh nghiệp Thái Lan

Nhựa Bình Minh lãi ròng 304 tỷ đồng trong quý I, nâng tổng lợi nhuận từ ngày về với Tập đoàn SCG đến nay lên mức 5.761 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý I, cho biết doanh thu trong kỳ đạt 1.457 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế và chi phí, công ty lãi ròng 304 tỷ đồng , tăng 6%.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản Nhựa Bình Minh đạt 3.816 tỷ đồng , tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, lượng lớn tài sản đang nằm ở khoản mục tiền gửi ngân hàng với giá trị gần 2.500 tỷ đồng .

Công ty vẫn duy trì khoản vay nợ ngắn hạn gần 55 tỷ đồng , không thay đổi kể từ quý III/2024. Doanh nghiệp tiếp tục không phát sinh các khoản nợ vay dài hạn.

Nhựa Bình Minh hoạt động trên thị trường 50 năm, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước. Đây là một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu cả nước, được biết đến với các mặt hàng dân dụng, kỹ thuật cao trong nhiều dự án quốc gia.

Đến năm 2021, Nawaplastic Industries Co.,Ltd - thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) - đầu tư vào Nhựa Bình Minh và chính thức nắm quyền chi phối vào 2018 sau khi mua lại vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Đến nay, Nawaplastic sở hữu khoảng 55% cổ phần Nhựa Bình Minh.

Kể từ khi về tay Nawaplastic, Nhựa Bình Minh duy trì kết quả kinh doanh tích cực, doanh thu hàng năm dao động 4.500- 5.500 tỷ đồng . Công ty có 2 năm lãi trên 1.000 tỷ đồng .

Còn tính chung trong khoảng thời gian cổ đông "xứ chùa vàng" góp vốn, doanh nghiệp lãi tổng cộng 5.761 tỷ đồng .

Nhựa Bình Minh lãi hơn 5.700 tỷ đồng từ ngày về tay người Thái Nguồn: BCTC Nhựa Bình Minh từ quý II/2018 đến nay Nhãn II/2018 III IV 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I/2026 Doanh thu tỷ đồng 1104 1019 1169 4337 4686 4553 5808 5157 4616 5510 1457 Lãi sau thuế

139 115 88 423 523 214 694 1041 991 1229 304

Cũng kể từ ngày Nawaplastic trở thành cổ đông chi phối, doanh nghiệp này luôn phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ ít nhất 20%, riêng 3 năm nay nâng lên mức 3 chữ số. Vừa qua, HĐQT công ty đã lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Trong đó, công ty muốn chia cổ tức bằng tiền đợt hai với tỷ lệ 83,6%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 8.360 đồng.

Hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức đợt một với tỷ lệ 65%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 của BMP lên đến 148,6% - mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh cần chi hơn 1.216 tỷ đồng để trả cổ tức. Số tiền này tương đương 99% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2025.

Với tỷ lệ sở hữu của mình, Nawaplastic Industries sẽ nhận về gần 669 tỷ đồng tiền cổ tức vào cuối năm nay.

Năm nay, theo kế hoạch trình cổ đông, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu 6.053 tỷ đồng , tăng gần 8% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng , cao hơn khoảng 4% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của công ty.