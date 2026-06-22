Hà Nội sắp có 2.000 căn nhà ở cho thuê nằm ngay sát 'khu nhà giàu'

Hà Nội vừa khởi công khu nhà ở cho thuê tại Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở cho thuê - Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Ảnh: CĐT.

Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công khu nhà ở cho thuê tại Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên - một trong những dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn nhất khu vực phía đông Thủ đô.

Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên có quy mô khoảng 25 ha tại phường Long Biên, với tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng . Khu đất được quy hoạch theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, tích hợp đầy đủ các chức năng đô thị và hệ thống tiện ích đồng bộ, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trường học, cây xanh và tiện ích công cộng.

Dự án này sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần khu dân cư hiện hữu, trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và các trục giao thông quan trọng. Đáng chú ý, khu đất triển khai dự án cũng nằm gần "khu nhà giàu" Vinhomes Riverside.

Trong bối cảnh dân số đô thị tiếp tục gia tăng, nhu cầu về chỗ ở chất lượng với mức giá phù hợp ngày càng lớn, các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn, được đầu tư bài bản được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Công ty CP Him Lam cho biết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời bảo đảm chất lượng nhà ở cho thuê tương đương nhà ở thương mại về kỹ thuật, chất lượng xây dựng, thẩm mỹ và hệ thống tiện ích đô thị.

Thành lập từ năm 1994, Công ty CP Him Lam là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, đã triển khai nhiều dự án nhà ở, công trình giáo dục và thể thao tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại Hà Nội, Him Lam cũng thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, liên danh Công ty CP Him Lam Thủ Đô và BIC Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu), tọa lạc tại quận Long Biên cũ.

Tháng 6/2025, liên danh chủ đầu tư đã công bố các thông tin chính thức về dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Đáng chú ý, giá bán căn hộ được đưa ra ở mức 26-27 triệu đồng/m2. Tại thời điểm công bố, đây là giá bán cao nhất từng được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Dù giá cao, sức hút của dự án vẫn rất lớn. Trong hơn 2 tháng, Văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên cũ luôn quá tải với hàng trăm lượt người đến làm thủ tục mỗi ngày. Theo chủ đầu tư, đã có hàng nghìn hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện mua nhà. Website dự án ghi nhận trên 75.000 lượt truy cập, con số kỷ lục với một dự án nhà ở xã hội.

Được biết, dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu gồm 3 khối nhà CT1, CT2 và CT3, với tổng cộng 1.980 căn hộ.