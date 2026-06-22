Thủ tướng giao các tỉnh thành chuẩn bị quỹ đất sạch làm nhà ở cho thuê

Các địa phương được yêu cầu chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Tại kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

Tại kế hoạch triển khai, Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, có tính chất dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chính phủ cũng khẳng định quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân. Việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả được xem là thước đo của tiến bộ xã hội, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở.

Theo kế hoạch, việc phát triển nhà ở trong giai đoạn tới được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự định hướng và quản lý của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.

Văn bản nêu rõ vai trò của Nhà nước là xây dựng thể chế, chính sách và quy hoạch nhằm tạo môi trường minh bạch, lành mạnh cho thị trường phát triển; doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và vận hành với lợi nhuận hợp lý, trong khi người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp khả năng chi trả.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ định hướng huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn vốn từ khu vực tư nhân, các quỹ đầu tư và tổ chức tín dụng; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công để dẫn dắt thị trường và tạo động lực thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Ngoài chuẩn bị quỹ đất sạch, các bộ, ngành và địa phương được giao triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới để cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở trong Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 tới.

Bên cạnh đó là nghiên cứu các mô hình phát triển nhà ở mới, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với từng loại hình; đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng và tiếp cận tín dụng ưu đãi theo cơ chế một cửa, một đầu mối và một quy trình chuẩn.

Chính phủ đồng thời yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế... phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia.

Các tỉnh, thành phố phải rà soát quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà ở. Việc bố trí các dự án được yêu cầu gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu và các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Ngoài ra, hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được đưa vào vận hành, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý. Các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, đầu cơ nhà ở.