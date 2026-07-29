Cá rô phi Việt Nam sang Nhật làm sushi, sashimi

Nửa đầu năm, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản tăng 54%. Việc sản phẩm này được xuất khẩu sang Nhật Bản để phục vụ chế biến sushi và sashimi mở ra cơ hội mới cho ngành.

Trong năm 2026, doanh nghiệp Việt Nam thành công xuất khẩu cá rô phi phi lê sang Nhật Bản để chế biến sushi và sashimi. Ảnh: CTCP Thủy sản sạch Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nửa đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đồng thời xuất hiện tín hiệu mới từ phân khúc sản phẩm chế biến giá trị gia tăng.

Riêng trong tháng 6, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 200.000 USD , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 1,4 triệu USD , tăng 54% so với cùng kỳ 2025.

Trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, nhóm phi lê đông lạnh mã HS0304 chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 67% tổng kim ngạch. Các sản phẩm cá đông lạnh mã HS03 khác chiếm 10%. Trong khi đó, nhóm sản phẩm giá trị gia tăng (GTGT) mã HS16 chiếm khoảng 21%, phần còn lại thuộc các nhóm sản phẩm khác.

Cơ cấu này cho thấy xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản chủ yếu tập trung vào sản phẩm phi lê, đồng thời đã bước đầu hình thành nhu cầu đối với các mặt hàng chế biến có giá trị cao hơn.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là việc doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá rô phi phi lê sang Nhật Bản để chế biến sushi và sashimi. Sau khoảng thời gian đầu tư phát triển quy trình nuôi và chế biến dành cho phân khúc thực phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng Nhật Bản về chất lượng và hương vị.

Theo VASEP, để được sử dụng trong các món ăn như sushi và sashimi, cá rô phi phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt từ vùng nuôi, chất lượng nguồn nước và nguyên liệu đến chế biến, cấp đông, kiểm soát ký sinh trùng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Việc sản phẩm Việt Nam tiếp cận được phân khúc này cho thấy doanh nghiệp trong nước đã có khả năng kiểm soát chuỗi sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của một thị trường cao cấp.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cá rô phi Việt Nam trên thực đơn sushi cũng góp phần thay đổi cách nhìn về sản phẩm. Từ một loài cá thịt trắng thường được xuất khẩu dưới dạng nguyên con hoặc phi lê đông lạnh, cá rô phi đang được phát triển thành nguyên liệu cho những sản phẩm có yêu cầu cao hơn về chất lượng, hình thức và trải nghiệm ẩm thực.

So với Mỹ và Brazil - những thị trường hiện chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam, Nhật Bản có thể chưa tạo ra kim ngạch đột biến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá trị của thị trường này nằm ở khả năng tạo ra tiêu chuẩn tham chiếu và mở đường cho các sản phẩm chế biến cao cấp.

Việc xuất khẩu thành công cá rô phi dùng cho sushi và sashimi không chỉ giúp nâng giá trị trên một đơn vị nguyên liệu mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm như phi lê cắt lát, khẩu phần đóng gói, sản phẩm ăn liền, tẩm gia vị và các mặt hàng GTGT khác.

VASEP nhận định mức tăng trưởng 54% trong 6 tháng đầu năm, cùng sự chuyển dịch sang phi lê và sản phẩm giá trị gia tăng, cho thấy Nhật Bản đang mở ra một hướng phát triển mới cho cá rô phi Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến về thị trường mà còn đánh dấu quá trình nâng cấp của ngành hàng, từ xuất khẩu sản phẩm phổ thông sang chinh phục những phân khúc có tiêu chuẩn và giá trị cao hơn.