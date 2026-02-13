Việt Nam bán cá rô phi thu gần trăm triệu USD một năm

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam trong năm 2025 đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 99 triệu USD, trong đó riêng 2 thị trường Mỹ và Brazil thu về hơn 50 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt hơn 99 triệu USD. Ảnh: VASEP.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng, với tổng kim ngạch đạt hơn 99 triệu USD , cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của mặt hàng này trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản. Trong đó, giá trị xuất khẩu phi lê cá và các loại thịt cá đạt 61 triệu USD , chiếm 61% tổng kim ngạch, khẳng định vị thế là nhóm sản phẩm chủ lực.

Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 40 triệu USD , tăng 499% so với năm 2024.

Mức tăng trưởng đột biến trên phản ánh nhu cầu lớn từ thị trường Mỹ, trong bối cảnh nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh như Trung Quốc gặp khó khăn do thuế quan và chi phí sản xuất tăng cao.

Không chỉ Mỹ, Brazil cũng vươn lên trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong top các thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu phi lê cá rô phi sang Brazil năm 2025 đạt 11 triệu USD , tăng tới 7.552% so với năm trước.

VASEP nhận định thị trường Nam Mỹ có tiềm năng lớn đối với sản phẩm cá rô phi phi lê đông lạnh của Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc phục vụ tiêu dùng nội địa và chế biến thực phẩm.

Trái ngược với xu hướng tăng tại Mỹ và Brazil, xuất khẩu phi lê cá rô phi sang Nga và Mexico trong năm 2025 ghi nhận mức giảm lần lượt 29% và 38%. Các nhà nhập khẩu thể hiện sự thận trọng trước biến động kinh tế và chi phí logistics, cũng như sự cạnh tranh từ các nguồn cung nội địa và khu vực.

Tại thị trường châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản duy trì nhập khẩu ổn định. Xuất khẩu cá rô phi sang Đài Loan đạt 1,5 triệu USD , tăng 123%, trong khi Nhật Bản đạt 312.000 USD , tăng nhẹ 2% so với năm 2024.

Ở châu Âu, Italy ghi nhận mức tăng trưởng 54%, với kim ngạch đạt hơn 601.000 USD , cho thấy nhu cầu ổn định đối với sản phẩm cá rô phi phi lê tại thị trường này.

Với đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025, đặc biệt tại Mỹ và Brazil, sản phẩm phi lê cá rô phi đang nổi lên như một mặt hàng xuất khẩu tiềm năng bên cạnh cá tra.

Trong thời gian tới, VASEP cho rằng việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, bền vững sẽ là yếu tố then chốt giúp cá rô phi Việt Nam duy trì tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị phần, thị trường EU trong năm tới được dự báo cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt từ Brazil. Ngành xuất khẩu cá rô phi của Brazil đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường EU nhằm bù đắp cho những khó khăn và rào cản tại thị trường Mỹ.

Với lợi thế về chất lượng sản phẩm ổn định, quy mô nuôi lớn, cùng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe của EU, cá rô phi Brazil được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với cá rô phi Việt Nam tại khu vực này.

"Điều này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng chế biến, kiểm soát chuỗi cung ứng và tuân thủ tiêu chuẩn bền vững, nhằm duy trì và mở rộng thị phần tại thị trường EU và các thị trường có tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác trong thời gian tới", VASEP lưu ý.