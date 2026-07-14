Cước vận tải biển từ TP.HCM đi Mỹ tăng vọt

Cước vận tải biển từ TP.HCM đi Bờ Đông Mỹ tăng gần 17% trong một tuần, tiến gần mốc 9.000 USD/container 40 feet; trong khi đó, tuyến đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc lại giảm.

Giá cước vận tải biển từ TP.HCM đi Bờ Tây Mỹ tăng hơn 200% so với 3 tháng trước và hiện ở mức cao nhất trong vòng một năm qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thống kê chỉ số giá cước vận tải container Việt Nam (VCFI) trên Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata tuần 27 (29/6-5/7), giá cước vận tải biển tăng 11,9% so với tuần trước, lên 3.449 điểm; giá cước bình quân khoảng 4.862 USD /FEU (container 40 feet).

Giá cước đi Mỹ, châu Âu neo cao, nội Á đồng loạt giảm

Tuyến từ TP.HCM đến Bờ Đông Mỹ có giá cước cao nhất trong 13 tuyến đi Mỹ, châu Âu, nội Á và một số thị trường khác được theo dõi, tiến tới mức 8.849 USD /FEU, tăng khoảng 16,7% so với tuần trước. Mức giá này cao hơn 51% so với một tháng trước và gần 150% so với 3 tháng trước.

Trong khi đó, tuyến từ TP.HCM đi Bờ Tây Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá cước tuyến này tăng 18,9% lên 7.214 USD /FEU. So với 3 tháng trước, giá cước tuyến này đã tăng hơn 200% và hiện ở mức cao nhất trong vòng một năm.

Theo Phaata, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch xuất khẩu trước thời điểm các quy định thuế quan của Mỹ dự kiến hết hiệu lực vào ngày 24/7. Điều này khiến nhu cầu đặt chỗ tăng nhanh, tạo điều kiện cho các hãng tàu điều chỉnh tăng giá cước.

Theo đánh giá của Phaata, diễn biến tăng giá trên các tuyến đi Mỹ có thể mang tính thời điểm. Sau khi nhu cầu giao hàng sớm qua đi, lượng hàng dự kiến giảm, giá cước cũng có thể hạ nhiệt và rời vùng đỉnh.

Giá cước vận tải biển từ TP.HCM đi châu Âu cũng tiếp tục tăng nhưng thấp hơn nhóm đi Mỹ. Dù vậy, giá cước vẫn neo ở mức cao do phần lớn hãng tàu vẫn khai thác tuyến vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến hải trình kéo dài, tiêu hao thêm nhiên liệu và giảm số chuyến khai thác.

Cụ thể, trong tuần 27, tuyến TP.HCM đi Địa Trung Hải tăng 4,4%, lên 7.073 USD /FEU. Tuyến đi Bắc Âu tăng mức tương tự, đạt 5.714 USD /FEU. Cả hai đều ở mức cao nhất trong 52 tuần.

Dù vậy, Phaata dự báo giá cước đi Bắc Âu có thể giảm 2,1% trong tuần tới, còn tuyến Địa Trung Hải giảm 3,7%.

Trái ngược với Mỹ và châu Âu, các tuyến nội Á bắt đầu hạ nhiệt sau nhiều tuần tăng. Giá cước từ TP.HCM đi Nhật Bản giảm 19,8%, còn 511 USD /FEU, mức giảm mạnh nhất trong 13 tuyến. Tuyến đi Hàn Quốc giảm 7,5%, còn 443 USD /FEU.

Tương tự, giá cước đi Trung Quốc giảm 5%, xuống 162 USD /FEU, thấp nhất trong hệ thống. Tuyến Đông Nam Á giảm nhẹ 0,9%, còn 510 USD /FEU.

Theo Phaata, tình trạng ùn tắc tại một số cảng lớn ở châu Á hiện chỉ giúp giá cước không giảm sâu hơn, chưa đủ tạo ra một đợt tăng mới.

Ở các thị trường như Brazil, tuyến đến từ TP.HCM giảm 8,6%, còn 8.645 USD /FEU, nhưng vẫn đứng thứ nhì trong 13 tuyến. Ngược lại, giá cước đi Australia tăng 9,7%, lên 2.452 USD /FEU; Nam Phi tăng 9,2% đạt 4.147 USD /FEU; Đông và Tây Phi tăng 1,9% lên 5.382 USD /FEU.

Tuyến đi Trung Đông tiếp tục tạm ngưng giao dịch trong hệ thống chỉ số do rủi ro an ninh hàng hải.

Ông Nguyễn Hoài Chung, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Phaata, dự báo chỉ số VCFI tuần tới tăng khoảng 1,4%, giảm mạnh so với mức tăng tuần 27. Điều này cho thấy đà tăng đang thu hẹp và không còn lan rộng.

Qua đây, ông Chung khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu nên ưu tiên ký hợp đồng ngắn hạn, chủ động đặt chỗ sớm đối với những lô hàng quan trọng, đồng thời tránh chốt giá cước dài hạn khi thị trường đang ở vùng cao.

Đối với các tuyến nội Á, nơi giá cước đang giảm, doanh nghiệp nên chia nhỏ nhu cầu vận chuyển, tiếp tục theo dõi biến động giá và thương lượng lại với hãng tàu hoặc đơn vị giao nhận để tối ưu chi phí.

Chỉ số giá cước vận tải biển thế giới WCI tiếp tục tăng

Trong khi đó, theo báo cáo thị trường vận tải và logistics quốc tế mới nhất (6/7-12/7) của Phaata, chỉ số giá cước container thế giới (WCI) của Drewry tăng 2,4%, đạt mức 4.639 USD /FEU.

Giá cước tuyến đi từ châu Á đến Bờ Tây Bắc Mỹ tăng 5,6% so với tuần trước, hiện lên mức 7.072 USD /FEU. Mặc dù công suất khai thác đã được bổ sung đáng kể, không gian tải trên nhiều tuyến vẫn ở trạng thái hạn chế do nhu cầu vận chuyển duy trì ở mức cao. Trong ngắn hạn, yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng giá cước ở mức cao trong tháng 7.

Trong khi đó, giá cước container tuyến châu Á đến châu Âu tăng nhẹ 0,52% so với tuần trước, lên mức 5.457 USD /FEU (tăng 42,63% so với tháng trước).

Các tuyến ngược lại từ Bờ Tây Bắc Mỹ đến châu Á, giá cước giảm 2,81%, ở mức 693 USD /FEU; từ Bắc Âu đi châu Á, giá cước tăng mạnh 11,46%, đạt 282 USD /FEU.

Để chủ động kiểm soát chi phí logistics và duy trì chuỗi cung ứng ổn định, Phaata khuyến nghị doanh nghiệp duy trì kế hoạch đặt chỗ trước 4-6 tuần đối với các lô hàng đi Bắc Mỹ và 4-5 tuần đối với các lô hàng đi châu Âu, tính từ ngày tàu dự kiến khởi hành (ETD). Trong giai đoạn cao điểm, doanh nghiệp nên làm việc sớm với hãng tàu hoặc công ty logistics để xác nhận mức phân bổ chỗ trước khi triển khai kế hoạch kéo container rỗng và đóng hàng.

Trước nguy cơ ùn ứ tại Bờ Đông Mỹ do các giới hạn mới tại kênh đào Panama và kế hoạch cắt giảm công suất trên tuyến Bắc Âu trong thời gian tới, doanh nghiệp nên chuẩn bị các phương án cảng dỡ hàng thay thế. Đối với các lô hàng có yêu cầu cao về thời gian giao hàng, doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng các gói dịch vụ ưu tiên nhằm nâng cao khả năng được xác nhận chỗ và giảm thiểu rủi ro rớt hàng...