Vì sao giá rẻ không còn là yếu tố quyết định khi đặt xe công nghệ?

Sau nhiều năm cạnh tranh bằng giá cước và chương trình khuyến mãi, thị trường gọi xe Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Khi mức chênh lệch giá giữa các nền tảng ngày càng thu hẹp, người dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố như thời gian xe đón, chất lượng phương tiện hay sự ổn định của dịch vụ.

Khi “vài nghìn đồng” không còn là yếu tố quan trọng

Sau khi xem xong trận đấu World Cup vào rạng sáng, anh Minh Quân (31 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn rời quán cà phê để về nhà. Thay vì mở nhiều ứng dụng để so sánh giá như trước, anh đặt xe ngay trên nền tảng quen thuộc Green SM. “Điều tôi cần nhất là có xe nhanh để về nhà. Chênh lệch vài nghìn đồng không còn quan trọng”, anh Quân chia sẻ.

Người dùng có xu hướng ưu tiên dịch vụ đáp ứng nhanh nhu cầu di chuyển hơn là chênh lệch nhỏ về giá cước.

Câu chuyện của anh Quân ngày càng phổ biến và phản ánh sự thay đổi diễn ra khá rõ trong hành vi người tiêu dùng. Khi dịch vụ gọi xe trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống đô thị, khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thuận tiện, ổn định và đáng tin cậy.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, chuyên gia nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường gọi xe Việt Nam đang trưởng thành hơn.

Trải nghiệm ổn định đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới trên thị trường gọi xe công nghệ.

“Khi mức chênh lệch giá giữa các nền tảng không còn quá lớn, người dùng có xu hướng ưu tiên dịch vụ giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và mang lại sự chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Doanh nghiệp nào duy trì được trải nghiệm ổn định sẽ có nhiều cơ hội tạo dựng sự gắn bó lâu dài với khách hàng”, ông nhận định.

Chất lượng dịch vụ định hình lại cuộc chơi

Nhu cầu người dùng thay đổi cũng kéo theo sự chuyển dịch trong chiến lược phát triển của các ứng dụng gọi xe. Nếu như trước đây, ưu đãi và khuyến mãi là công cụ thu hút khách hàng; thì hiện nay, năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành yếu tố tạo nên khác biệt.

Xu hướng này cũng phản ánh khá rõ trên thị trường. Theo số liệu quý I, Green SM hiện dẫn đầu thị phần gọi xe tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho việc người dùng ngày càng coi trọng chất lượng trải nghiệm bên cạnh yếu tố giá, bởi Green SM nổi tiếng là thương hiệu có chuẩn dịch vụ 5 sao.

Lợi thế của Green SM đến từ mô hình vận hành đội xe điện đồng nhất, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng phương tiện và dịch vụ từ độ sạch sẽ của xe, khả năng vận hành ổn định tới chất lượng phục vụ từ đội ngũ tài xế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Q&Me cho thấy thời gian xác nhận chuyến trung bình của Green SM chỉ khoảng 19 giây, đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển trong nhiều khung giờ cao điểm.

Xe điện mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, sạch sẽ và hạn chế tiếng ồn trong môi trường đô thị.

Ngoài tốc độ kết nối, theo chuyên gia Nguyễn Trọng Hùng, trải nghiệm trên xe điện cũng tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và không có mùi nhiên liệu. Đây là những yếu tố ngày càng được người dùng đô thị quan tâm khi lựa chọn dịch vụ gọi xe.

“Trong bối cảnh thị trường chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chất lượng dịch vụ, những doanh nghiệp duy trì được trải nghiệm ổn định và nhất quán như Green SM sẽ có nhiều cơ hội giữ chân khách hàng trong dài hạn”, ông Hùng đánh giá.