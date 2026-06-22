Lộ diện 2 công ty của Masterise làm 2 cây cầu tại TP.HCM

Hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Masterise thực hiện cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 từng hoạt động dưới tên gọi khác.

HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp thứ 3 vừa qua đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Hai dự án được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), với tổng mức đầu tư khoảng 35.181 tỷ đồng .

Hai dự án này đều đã động thổ vào đầu năm nay. Nhà đầu tư cầu Cần Giờ là CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ, còn nhà đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 là Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ. Hai pháp nhân này đều thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Masterise.

Vị trí dự án cầu Cần Giờ. Đồ họa: Quỳnh Danh.

CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ được thành lập vào cuối năm 2000, đặt trụ sở tại phường Gò Vấp, TP.HCM. Người đại diện pháp luật hiện nay là Giám đốc Cao Việt Quân. Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay là bất động sản. Trước đây, doanh nghiệp từng có tên CTCP May thêu Mỹ Sơn và hoạt động trong lĩnh vực may gia công xuất khẩu.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ sau điều chỉnh khoảng 13.300 tỷ đồng , tăng 148 tỷ so với chủ trương đã được phê duyệt trước đó. Trong đó, dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ nguyên là hơn 2.500 tỷ; dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ tăng lên hơn 10.800 tỷ đồng .

TP.HCM cũng thống nhất dùng 2 khu đất "vàng" ở trung tâm để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ; phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố. Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng . Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng .

Dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 với thiết kế dây văng hiện đại, vòng xoắn ốc 2 tầng - phương án đạt giải nhất thi tuyển kiến trúc dự án của TEDI. Ảnh: TEDI.

Trong khi đó, Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ đặt trụ sở tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, người đại diện pháp luật hiện nay là Tổng giám đốc Vũ Thị Phương Thu. Tên trước đây của doanh nghiệp là Công ty TNHH Khu liên hợp Nhà ở và Trung tâm thương mại Parkland, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ, bà Thu còn đứng tên đại diện tại một số công ty như Công ty TNHH Parkland 53, Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real, Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn Cầu.

Trong đó, hồi tháng 9/2024, Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real là cổ đông sở hữu 58,65% vốn Công ty Bất động sản Phương Đông Hà Nội, thuộc hệ sinh thái Masterise. Cuối năm 2024, Công Phương Đông Hà Nội đã được Bitexco chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon (khu tứ giác Bến Thành).

Dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 21.832 tỷ đồng . TP.HCM dự kiến thanh toán bằng quỹ đất khoảng 15.912 tỷ và thanh toán bằng ngân sách Nhà nước cho nhà đầu tư bao gồm lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư khoảng 7.069 tỷ đồng .

Trong tương lai, tuyến tốc độ nhanh cầu Phú Mỹ 2 sẽ cùng với các tuyến trên cao trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và đường 25C (Đồng Nai) tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.