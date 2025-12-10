Quốc hội thông qua quy định, xe dịch vụ không bắt buộc có ghế trẻ em

Quốc hội đã thông qua sửa đổi quy định về việc không bắt buộc lắp đặt ghế trẻ em cho xe dịch vụ vận tải chở người, taxi hay xe buýt, trong khi vẫn giữ nguyên quy định với ôtô cá nhân.

Ngày 10/12, Quốc hội vừa thông qua các quy dịnh về việc lắp đặt thiết bị hỗ trợ an toàn cho trẻ em đối với xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách như taxi hay xe buýt.

Ô tô chạy dịch vụ không bắt buộc trang bị ghế trẻ em

Cụ thể, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe taxi, dịch vụ công nghệ chở người không bắt buộc trang bị ghế an toàn trẻ em.

Đây là quyết định được Quốc hội thông qua sau bản dự thảo được trình vào ngày 2/12.

Thời điểm dự thảo được trình, Cục CSGT - Bộ Công an đã lý giải sự thay đổi này nhằm đảm bảo tính khả thi của phương tiện và phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại Việt Nam.

Trước đó, theo nguyên văn nội dung quy định này tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 là "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ôtô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Như vậy, quy định bắt buộc lắp đặt, sử dụng trang bị hỗ trợ an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 135 cm chỉ còn được áp dụng với ôtô gia đình. Thiết bị đạt chuẩn được đánh giá dựa vào khoản 13 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Cần có ý thức cài dây an toàn

Dù không bắt buộc trang bị ghế trẻ em, việc bảo đảm an toàn cho hành khách nói chung và trẻ em nói riêng khi sử dụng xe dịch vụ, taxi hay xe khách, xe buýt là cần thiết.

Không nhiều người sử dụng xe dịch vụ, taxi có ý thức cài dây an toàn khi ngồi hàng ghế sau.



Trên thực tế, dù luật giao thông quy định bắt buộc mọi vị trí ngồi trên ôtô phải cài dây an toàn, nhưng thường chỉ có người lái và người ngồi ghế phụ chịu thắt dây an toàn khi đi taxi, xe dịch vụ. Đối với xe khách, hầu hết hành khách đều không sử dụng dây an toàn, không ít xe buýt, xe khách còn có dây an toàn hư hỏng, không thể sử dụng được.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông nói chung cũng như đi taxi, xe dịch vụ nói riêng, rõ ràng việc có ý thức sử dụng dây an toàn là cần thiết. Ghế trẻ em có thể không bắt buộc vì nhiều lý do, nhưng việc không sử dụng dây an toàn sẽ đưa hành khách vào những rủi ro thương vong nếu va chạm xảy ra.