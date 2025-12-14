Bị phạt tiền nếu mắc dây đèn trang trí Giáng sinh lên xe

Luật pháp tại nhiều tiểu bang ở Mỹ không cho phép mắc đèn trang trí Giáng sinh lên ôtô.

Theo Carscoops, lễ Giáng sinh thường là dịp người Mỹ sẽ mắc đèn trang trí lên ôtô để ăn mừng.

Hành động này dù vậy có thể khiến chủ xe ở tiểu bang Kansas và nhiều nơi khác tại Mỹ đối diện khoản tiền phạt, do việc mắc đèn trang trí lên ôtô không chỉ thiếu thẩm mỹ mà còn bị xem là bất hợp pháp.

Sĩ quan Tod Hileman thuộc Sở Cảnh sát Kansas cho biết quy định liên quan đến gắn đèn trang trí Giáng sinh xung quanh ôtô là không mới. Từ nhiều thập kỷ trước, tiểu bang Kansas đã đặt ra quy định chính xác số lượng đèn có thể xuất hiện trên ôtô. Vị trí đặt đèn, độ cao và màu sắc được phép sử dụng cũng là những quy định mà tài xế phải tuân thủ.

Theo Carscoops, quy định này không chỉ xuất hiện ở riêng Kansas mà hiện diện ở hầu hết tiểu bang tại Mỹ.

“Nếu mọi người bắt đầu mắc đèn trang trí Giáng sinh lên xe, chúng ta không thể kiểm soát liệu có ai sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ hay không. Điều này sẽ khiến hầu hết mọi người hiểu nhầm rằng đó là xe của lực lượng cảnh sát hoặc xe cứu hộ”, Sĩ quan Tod Hileman lý giải.

Về cơ bản, quy định này nhắm đến mục tiêu giúp người lái xe dễ phân biệt giữa các loại phương tiện giao thông thông thường và nhóm xe cứu hộ.

Ở Kansas, người vi phạm sẽ bị phạt khoảng 75 USD cho mỗi lần bị phát hiện.

Quy định này tại Kansas áp dụng cho ôtô lưu thông trên đường công cộng. Tuy nhiên nếu đó là một chiếc xe thuộc đoàn diễu hành, luật pháp Kansas lại cho phép sử dụng dây đèn trang trí Giáng sinh quanh xe.

Bên cạnh khả năng bị phạt tiền, chuyên trang Carscoops lưu ý việc sử dụng keo dính, các kẹp dính, dây buộc… để mắc đèn trang trí Giáng sinh lên ôtô có thể gây ra vết xước, trầy trên lớp sơn, đặc biệt khi tháo ra trong thời tiết lạnh.