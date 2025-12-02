Ôtô điện đầu tiên 'Made in Malaysia' ra mắt, bán xe và cho thuê pin

Mẫu xe điện đầu tay của Perodua vừa được giới thiệu với người dùng Malaysia cùng cách phân phối khá quen thuộc: bán xe và cho thuê pin.

Hãng xe Malaysia Perodua đã thực hiện bước đi nghiêm túc đầu tiên vào điện khí hóa với việc ra mắt mẫu QV-E, viết tắt của Quest for Visionary Electric Vehicle.

Mẫu crossover cỡ nhỏ này là mẫu xe không phát thải đầu tiên của thương hiệu và đi kèm với một kế hoạch pin dựa trên đăng ký thuê bao, giúp giảm giá niêm yết nhưng đó là một khoản tiết kiệm rỗng vì bạn không thể lái một chiếc xe điện mà thiếu chính bộ phận bạn đang thuê.

QV-E cũng giữ một điểm khác biệt độc đáo là chiếc xe điện được phát triển nội địa đầu tiên của Malaysia.

Các đối thủ như SUV e.MAS 7 và hatchback e.MAS 5 của Proton chỉ là phiên bản đổi tên của các mẫu xe Geely, trong khi Perodua đã đầu tư lớn vào việc xây dựng một sản phẩm nguyên bản. Quá trình phát triển bắt đầu vào năm 2023, với chi phí nghiên cứu và kỹ thuật lên tới 800 triệu ringgit (khoảng 194 triệu USD ).

Thiết kế hiện đại trên Perodua QV-E. Ảnh: Perodua.

Với chiều dài 4.170 mm và trục cơ sở 2.680 mm, QV-E kết hợp kích thước nhỏ gọn với thiết kế thể thao. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED chia đôi sắc nét, nắp ca-pô có đường nét và chắn bùn cơ bắp.

Hình dáng bên hông có một số điểm tương đồng với Toyota C-HR thế hệ trước và Nissan Juke hiện tại, đặc biệt là quanh đường cửa sổ. Tay nắm cửa trước được làm phẳng với thân xe, trong khi tay nắm cửa sau được ẩn trên cột C.

Di chuyển đến phía sau, dải đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng và bộ khuếch tán tích hợp. Chiếc crossover lăn bánh trên mâm hợp kim 18 inch và hiện chỉ có hai màu gồm Xanh Băng (Ice Blue) và Xám (Caviar Gray).

Bên trong, bảng điều khiển được thiết kế an toàn, không quá ấn tượng về mặt thẩm mỹ. Một cặp màn hình 10.25 inch, một cho thông tin giải trí và một cho đồng hồ, bao gồm các chức năng cơ bản mà không tạo ra đột phá mới.

Bảng điều khiển trung tâm nổi, đèn viền nội thất và các chi tiết trang trí giả nhôm cố gắng cải thiện tâm trạng, mặc dù ấn tượng tổng thể vẫn cho cảm giác chú trọng chi phí hơn là tiên tiến. An toàn được trang bị đầy đủ với sáu túi khí và bộ ADAS hoàn chỉnh.

Nội thất của Perodua hướng thể thao. Ảnh: Perodua.

Perodua QV-E được đặt trên nền tảng mô-đun được phát triển với sự hỗ trợ từ Magna Steyr. Sức mạnh đến từ một motor điện đơn có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, dẫn động bánh trước cho thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 7,5 giây.

Pin LFP, được cung cấp bởi CATL của Trung Quốc, có dung lượng 52.5 kWh và tuyên bố phạm vi di chuyển lên tới 445 km theo chu trình NEDC. Tất nhiên, điều đáng chú ý là bộ phận thiết yếu này thực sự không được bao gồm trong giá xe.

Perodua QV-E có giá khởi điểm từ 80.000 ringgit (tương đương 19.400 USD ), nhưng chủ sở hữu sẽ phải trả thêm 275 ringgit ( 67 USD )/tháng cho pin như một phần của hợp đồng thuê pin kéo dài 9 năm.

Giám đốc điều hành Perodua, Zainal Abidin Ahmad, cho biết mô hình Dịch vụ Pin (BaaS) đảm bảo "bảo hành trọn đời cho pin để khách hàng yên tâm", gọi đây là một cách để giảm bớt sự lo lắng về quyền sở hữu thường gắn liền với xe điện.

Bloomberg cho rằng Perodua đặt mục tiêu đạt 50% nội địa hóa phụ tùng vào đầu năm 2026, tăng lên 70% vào năm 2030. Việc áp dụng xe điện ở Malaysia tiếp tục tăng tốc, với chính phủ đặt mục tiêu xe điện chiếm 15% doanh số bán xe mới vào cuối thập kỷ này.