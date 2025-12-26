Doanh số Toyota toàn cầu sụt giảm trong tháng 11

Doanh số toàn cầu của Toyota lần đầu đảo chiều sau 11 tháng tăng trưởng khi thị trường Trung Quốc và Nam Mỹ suy yếu, dù hãng vẫn giữ vững phong độ tại Mỹ và ghi nhận bước nhảy vọt ở mảng xe điện.

Toyota cho biết đã bán được 900.011 xe toàn cầu trong tháng 11/2025, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng sụt giảm đầu tiên sau 11 tháng tăng trưởng liên tiếp. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu yếu tại Trung Quốc và Nam Mỹ, trong khi thị trường Mỹ tiếp tục duy trì đà tích cực.

Doanh số Toyota tại Mỹ tăng 2,7% bất chấp thuế quan

Theo Toyota, doanh số ngoài thị trường nội địa đạt 769.789 xe, giảm 2,6% so với một năm trước. Tại Nhật Bản, doanh số gần như đi ngang với 130.222 xe.

Bất chấp các rào cản thuế quan của Mỹ đối với xe nhập khẩu từ Nhật Bản, doanh số Toyota tại thị trường này đã tăng đến 2,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Mỹ, Toyota bán ra 212.772 xe, tăng 2,7% so với cùng kỳ, bất chấp việc áp thuế đối với xe xuất khẩu từ Nhật Bản. Lượng xe xuất sang Mỹ, bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus, tăng mạnh 16,7% lên 56.992 chiếc trong tháng 11.

Tại Trung Quốc, doanh số giảm 12,1% xuống còn 154.645 xe do các chương trình trợ cấp tại một số khu vực kết thúc và nhiều khách hàng tạm hoãn mua xe để chờ các chính sách mới. Hãng cũng cho biết người tiêu dùng đang chờ phiên bản mới của các mẫu chủ lực như RAV4.

Ngược lại, thị trường Nam Mỹ chứng kiến mức giảm sâu. Doanh số toàn khu vực giảm 25,5% xuống 32.463 xe sau mức giảm 28,3% trong tháng 10. Nhà máy của Toyota tại Brazil phải tạm dừng sản xuất do thiệt hại từ cơn bão hồi tháng 9, kéo theo doanh số ở Brazil giảm 37,2% và Argentina giảm 39,4%.

Doanh số xe điện Toyota tăng mạnh 89,2%, vượt 20.000 chiếc

Tại Đông Nam Á, doanh số tại Indonesia giảm 6,4% xuống còn 24.356 xe do "môi trường thị trường tiếp tục khó khăn, kiểm soát cho vay chặt chẽ hơn và áp thêm một số loại thuế mới". Trái lại, Thái Lan ghi nhận mức tăng 12,8% lên 19.305 xe nhờ sức bán tốt của dòng Yaris, dù bối cảnh thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ quy định siết tín dụng.

Điểm nhấn trong tháng 11/2025 chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe điện với tỷ lệ 89,2% và lần đầu tiên vượt mốc 20.000 xe trong vòng 1 tháng.

Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng khi doanh số tăng 15,9%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe chủ lực như Urban Cruiser Hyryder và Innova Hycross.

Một điểm nhấn khác là doanh số xe điện của Toyota tăng vọt 89,2% lên 21.513 xe, lần đầu tiên vượt mốc 20.000 chiếc trong một tháng. Toyota bZ4X sau khi được nâng cấp và ra mắt lại vào tháng 10 ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, mẫu xe điện mới ra mắt tại Trung Quốc từ tháng 3 cũng đóng góp quan trọng vào đà tăng này.