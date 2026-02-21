Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ford giới thiệu đối thủ của 'bán tải xấu' Tesla Cybertruck

  Thứ bảy, 21/2/2026 08:44 (GMT+7)
Dưới sự dẫn dắt của một cựu giám đốc Tesla, đội ngũ phát triển đặc biệt của Ford vừa tung ra mẫu bán tải mới, mệnh danh là "đối thủ" của Cybertruck.

Ford vừa hé lộ những thông tin chi tiết hơn về dự án xe bán tải điện tầm trung có mức giá dự kiến chỉ 30.000 USD, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Qua những bản phác thảo đầu tiên, mẫu ôtô này mang thiết kế tương lai và khí động học.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một phiên bản "mềm mại" và thực dụng hơn của Tesla Cybertruck, loại bỏ những góc cạnh sắc nhọn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài hiện đại với hệ thống đèn LED đặt dọc và logo Ford phát sáng.

Điểm nhấn lớn nhất của mẫu ôtô này chính là hiệu suất khí động học.

Theo Carscoops, Ford đã mời các chuyên gia từ giải đua F1 để tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ nhất. Nhờ thiết kế trần xe cong và các tấm ốp dưới gầm, xe có thể tăng thêm 80 km phạm vi hoạt động so với các dòng xe có hình dáng truyền thống.

Bên cạnh khí động học, Ford còn tập trung mạnh vào việc cắt giảm chi phí sản xuất thông qua công nghệ đúc nhôm nguyên khối (unicasting) tương tự như cách làm của Tesla.

Ford anh 1

Hình ảnh thiết kế của mẫu bán tải điện của Ford vừa được công bố. Ảnh: Ford.

Số lượng linh kiện cấu trúc đã giảm từ 146 chi tiết trên mẫu Ford Maverick hiện tại xuống chỉ còn đúng 2 mảnh. Điều này giúp trọng lượng xe nhẹ hơn 27% so với các đối thủ và giảm đáng kể số lượng robot trong dây chuyền lắp ráp.

Đội ngũ "skunkworks" đứng sau dự án này được dẫn dắt bởi Alan Clarke, một cựu nhân sự cấp cao của Tesla với 12 năm kinh nghiệm. Các kỹ sư của Ford đã học hỏi rất nhiều từ việc tháo dỡ và phân tích các mẫu xe điện từ Tesla và Trung Quốc.

Kết quả là hệ thống dây điện trên mẫu xe mới ngắn hơn 1,2 km so với Mustang Mach-E, giúp giảm thêm 10 kg trọng lượng. Xe sẽ sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) dạng lăng trụ và hệ thống điện 48 V cho các chức năng phụ trợ.

Dù Ford vẫn chưa chính thức xác nhận tên gọi, nhưng các hồ sơ đăng ký bản quyền gần đây cho thấy cái tên huyền thoại Ranchero có thể sẽ quay trở lại. Sau khi mẫu bán tải này ra mắt vào năm 2027, Ford dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các dòng xe điện giá rẻ khác, bao gồm cả một mẫu sedan.

