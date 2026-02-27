Thaco có gì để sẵn sàng ra mắt thương hiệu ôtô nội địa Việt?

Với khoảng 2 thập kỷ tham gia sâu vào ngành công nghiệp ôtô, Thaco tích lũy lượng kinh nghiệm thực chiến đáng kể, là nền tảng để sẵn sàng trình làng thương hiệu ôtô nội địa Việt tiếp theo.

Thông tin về khả năng tập đoàn Thaco trình làng một hãng ôtô du lịch nội địa Việt thu hút sự chú ý những ngày gần đây. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định này, và hãng xe nội địa Thaco cũng được dự báo sẽ phải đối diện không ít thách thức tại thời điểm chính thức ra mắt.

Dù vậy khi xem xét diễn biến trong quá khứ lẫn hiện tại, có đủ cơ sở để tin rằng Thaco đã sẵn sàng để xây dựng, vận hành một hãng xe nội địa Việt và thành công tạo dựng tên tuổi trên thị trường, thay vì được nhắc đến đơn thuần như một đơn vị lắp ráp ôtô cho các thương hiệu ngoại.

Tiềm lực sản xuất lâu đời

Nếu kế hoạch ra mắt một hãng xe nội địa Việt diễn ra thuận lợi, Thaco gần như sẽ không mất quá nhiều thời gian, tài nguyên để hình thành và khởi động một dây chuyền sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam.

Ngay từ năm 2007, Thaco đã trở thành đối tác chiến lược của thương hiệu ôtô Hàn Quốc Kia. Đến năm 2011, Thaco bắt đầu lắp ráp xe Mazda tại Việt Nam và đến năm 2013 đã bắt tay Peugeot để lắp ráp các mẫu ôtô thương hiệu Pháp.

Cuối năm 2022, tập đoàn BMW của Đức phát đi thông báo xác nhận Thaco sẽ lắp ráp các dòng xe 3-series, 5-series, X3 và X5 ngay tại Việt Nam. Động thái này vừa giúp thị trường Việt Nam có thêm các sản phẩm xe cao cấp với giá cạnh tranh hơn, vừa giúp Thaco tiếp cận quy trình lắp ráp ôtô hạng sang.

Thaco có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ôtô. Ảnh: Phan Nhật.

Tua ngược về lịch sử xa hơn, Thaco đã bắt đầu sản xuất xe tải thương mại từ năm 2003. Các dòng xe tải như Thaco Frontier hay Thaco Ollin đã xuất hiện trên thị trường Việt, liên tục khẳng định vị thế trong suốt hơn 20 năm qua.

Trong dòng chảy phát triển của Thaco, xe bus Thaco Mobihome ra mắt năm 2005 đóng một vai trò quan trọng. Cho đến hiện tại, Thaco xem như đã tự chủ được các bước thiết kế khung gầm, thân vỏ để phục vụ quy trình sản xuất các dòng xe bus Thaco với tỷ lệ nội địa hóa cao.

Có hơn 20 năm tham gia khá sâu rộng trong ngành công nghiệp ôtô, Thaco gần như đang sở hữu lượng kinh nghiệm thực chiến dồi dào ở mảng nội thất, hoàn thiện lẫn khung gầm và hệ truyền động.

Sự tồn tại của Thaco Industries đóng vai trò như một bệ đỡ vững chắc, giúp tập đoàn cải thiện tỷ lệ nội địa hóa cho ôtô lắp ráp, thậm chí đã có thể cung ứng phụ tùng cho các đối tác hãng xe nước ngoài.

Bệ đỡ từ Thaco Industries cho phép đơn vị này nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ôtô. Ảnh: Việt Linh.

Những "sự chuẩn bị" khá kỹ càng này cho phép Thaco tự tin khởi động một thương hiệu ôtô nội địa Việt, vận hành với mức độ độc lập cao hơn so với việc lắp ráp, phân phối các thương hiệu ngoại hiện có.

Mối liên hệ chặt chẽ với các hãng xe lớn

Thế giới đã khá quen thuộc với những trường hợp "đứng trên vai người khổng lồ", xây dựng cái của riêng mình thông qua sự kế thừa, học hỏi và tận dụng những nền tảng, kiến thức mà người đi trước đã kiến tạo sẵn.

Với Thaco, mối liên hệ chặt chẽ với những "người khổng lồ" như Kia, Mazda, Peugeot và BMW sẽ cho phép tập đoàn của Chủ tịch Trần Bá Dương tận dụng những tài nguyên, kiến thức và mối quan hệ có sẵn để tạo dựng chỗ đứng trên thị trường cho thương hiệu ôtô nội địa Việt tiếp theo.

Thaco có mối liên hệ hợp tác với nhiều hãng xe quốc tế. Ảnh: Thaco.

Không dễ để các hãng xe tên tuổi chia sẻ những bí mật cơ khí, công nghệ đang nắm giữ. Tuy nhiên, Thaco hoàn toàn có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác kể trên trong một vài giai đoạn phát triển sản phẩm, thiết kế xe, động cơ, công nghệ...

Mô hình này không mới, điển hình là cách mà Mazda thừa nhận "học hỏi" lẫn nhau với Changan trong quá trình phát triển các mẫu xe điện Mazda 6e và Mazda CX-6e. Những liên kết tương tự sẽ là kịch bản mà Thaco có thể cân nhắc trong giai đoạn tới.

Riêng với Thaco, danh sách các hãng xe đối tác trải dài từ Tây sang Đông cho phép tập đoàn có thể tiếp cận những lĩnh vực này thông qua hợp tác một cách đa dạng nhất có thể.

Hơn nữa, loạt đối tác xe ngoại của Thaco hiện tại gồm cả thương hiệu phổ thông lẫn cao cấp và hạng sang, cung cấp cho khách hàng Việt từ xe nhỏ cỡ A, SUV các phân khúc cho đến cả MPV và xe thể thao. Sự đa dạng này giúp Thaco sở hữu một danh mục tham khảo khá đầy đủ và sinh động để chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào dự định triển khai với mẫu xe "chào sân" thị trường.

Thế mạnh bán hàng

Như đã đề cập trong bài viết trước, Thaco đang rất cần bổ sung một hãng ôtô nội địa Việt của riêng mình, cung cấp sản phẩm đúng nhu cầu khách hàng theo chiến lược linh hoạt nhất có thể.

Với kinh nghiệm gần 20 năm phân phối nhiều hãng xe khác nhau tại Việt Nam, có lẽ cũng không quá lời khi cho rằng Thaco là một trong những đơn vị hiểu rõ nhất thị trường Việt.

Thaco có thừa kinh nghiệm với thị trường Việt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Loạt thương hiệu Kia, Mazda mà Thaco nắm quyền phân phối có những mẫu xe đi từ vị thế hàng đầu phân khúc đến thời điểm rút khỏi thị trường vì doanh số kém. BMW cũng trải qua quá trình cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam cùng hãng xe sang đồng hương Mercedes trong thời gian dài, trước khi gặt hái quả ngọt giai đoạn gần đây.

Những thăng trầm kể trên mang lại cho Thaco nhiều hiểu biết, cả về "gu" của khách hàng, cách vận hành của thị trường xe Việt lẫn những chiến lược hiệu quả nhắm đến tối ưu chi phí và doanh số.

Hỗ trợ cho sự hiểu biết này là hệ thống phân phối trải dài tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Thông tin mới nhất trên website của Thaco Auto cho thấy đơn vị này hiện sở hữu 453 showroom, xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng của các thương hiệu trên phạm vi toàn quốc.

Việc sở hữu một hãng xe nội địa, tách biệt khỏi chiến lược toàn cầu của những thương hiệu nước ngoài sẽ cho phép Thaco điều chỉnh linh hoạt chiến lược sản phẩm và kinh doanh. Chẳng hạn, nếu thị trường Việt đang cần một dòng MPV gắn hệ truyền động hybrid cắm sạc, thương hiệu ôtô du lịch của Thaco sẽ có thể sớm đáp ứng.

Việc hiểu rõ thị trường cũng giúp Thaco chủ động hơn trong việc định giá sản phẩm. Tỷ lệ nội địa hóa cao trên những dòng xe lắp ráp đang là lợi thế của Thaco. Nếu có thể đưa lợi thế này vào thương hiệu ôtô nội địa sắp ra mắt, Thaco sẽ có tiềm năng sở hữu những mẫu xe có tính cạnh tranh cao, dễ thuyết phục khách Việt.

Hệ thống showroom, xưởng dịch vụ rộng lớn là lợi thế của Thaco. Ảnh: Thaco.

Kể từ khi VinFast chính thức ra mắt vào năm 2017, người Việt chưa có cơ hội chào đón thêm bất kỳ hãng xe nội địa nào. Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, thị trường xe trong nước đều đang chờ đón thương hiệu ôtô nội tiếp theo, dự kiến được Thaco trình làng vào năm sau.

Thaco đã được "thử lửa" qua gần 2 thập kỷ tham gia ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, chứng minh được khả năng lắp ráp và sản xuất những mẫu xe chất lượng. Một thương hiệu hình thành từ nền tảng này, giới thiệu những sản phẩm sinh ra dành cho khách hàng Việt Nam khả năng cao sẽ được khách hàng đón nhận tích cực.

Ra mắt một mẫu xe nhỏ cỡ A, SUV đô thị hoặc MPV theo trào lưu hay thậm chí quảng bá mạnh mẽ bằng một mẫu xe sang, tất cả vẫn còn đang nằm trong kế hoạch của Thaco, và khách hàng Việt sẽ phải chờ đến năm sau để có câu trả lời.

Thương hiệu ôtô Việt của Thaco sẽ ra mắt vào năm tới với nhiều tham vọng. Như đã phân tích, chờ đón "tân binh" sẽ là hàng loạt thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ, Trung Quốc và không thể không nhắc tên VinFast - thương hiệu Việt đang vươn lên mạnh mẽ về doanh số. Các đối thủ tất nhiên sẽ không ngừng phát triển để giữ miếng bánh thị phần, không ít trong số đó sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ. Cuộc chiến trên thị trường ôtô Việt hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và thú vị trong tương lai gần.