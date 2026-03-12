Thủ tướng: Xử nghiêm cửa hàng xăng dầu găm hàng

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng.

Bảo đảm cung ứng xăng dầu, điều hành giá bảo đảm bình ổn thị trường.

Đẩy nhanh bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 11/3 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Công điện nêu, trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo.

Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu... ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng yêu Bộ trưởng Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho Bộ Công thương trong việc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có trách nhiệm đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều hành giá xăng dầu bảo đảm bình ổn thị trường

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế theo quy định về mặt hàng xăng, dầu; kịp thời hướng dẫn cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân.