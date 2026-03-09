Giá bán lẻ gas tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tại TP.HCM tăng nhanh từ đầu tháng 3 khi nguồn cung LPG nhập khẩu gián đoạn do xung đột Trung Đông. Nhiều hãng gas cũng tăng giá lên thêm 30.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas bán lẻ tại TP.HCM tăng nhanh ngay từ đầu tháng 3. Ảnh: Báo Công Thương.

Khảo sát tại một số đại lý ở TP.HCM cho thấy giá gas bình 12 kg hiện phổ biến được bán ra quanh mức 470.000-480.000 đồng/bình.

Giá gas tăng đồng loạt

Ông Trực, chủ một đại lý gas tại phường Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết thông thường giá gas sẽ được điều chỉnh vào đầu tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá có thể thay đổi liên tục.

Theo ông Trực, từ ngày 6/3, giá bán lẻ bình 12 kg tại đại lý khoảng 440.000 đồng. Đến ngày 9/3, đại lý này tiếp tục thông báo điều chỉnh giá bán do nguồn cung từ hãng khan hiếm. Đáng chú ý, bình 12 kg đã tăng thêm 30.000 đồng, hiện được đại lý ông Trực bán với giá 470.000 đồng/bình.

Tương tự, một cửa hàng kinh doanh bếp gas và phụ tùng ngành gas tại xã Đông Thạnh (TP.HCM) vừa tăng thêm 10.000 đồng cho bình 12 kg lên 480.000 đồng. Mức này cao hơn khoảng 40.000 đồng so với tháng trước.

Cửa hàng cho biết đã hai lần thông báo tăng giá từ hãng đến khách hàng trong vòng chưa đầy nửa tháng. Theo cửa hàng này, để đảm bảo phân bổ nguồn hàng đồng đều cho thị trường, một số hãng gas đang giảm lượng gas nạp trong mỗi bình, phổ biến ở mức khoảng 6-8 kg thay vì 12 kg như trước.

Dù vậy, chủ cửa hàng khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang hay mua tích trữ. Việc chỉ mua lượng gas vừa đủ nhu cầu sử dụng không chỉ giúp tránh xáo trộn thị trường mà còn hạn chế các rủi ro liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

Những ngày qua, một số hãng gas cũng đã thông báo điều chỉnh giá bán lẻ. Chẳng hạn, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas điều chỉnh giá gas kể từ ngày 6/3 đến hết ngày 10/3 ở khu vực TP.HCM là 474.400 đồng/bình 12 kg, tăng 10.000 đồng/bình so với đầu tháng.

Doanh nghiệp cho biết sau ngày 10/3, giá gas có thể tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng tăng của thị trường.

CTCP Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông cũng thông báo tăng 2.500 đồng/kg kể từ ngày 8/3 cho đến khi có thông báo mới. Giá bán lẻ các loại bình gas 12 kg tăng 30.000 đồng, bình 24 kg tăng 60.000 đồng, bình 30 kg tăng 75.000 đồng, bình 45 kg tăng 112.500 đồng.

Cùng thời điểm trên, CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng tăng giá gas 2.500 đồng/kg, tương đương bình 12 kg tăng 30.000 đồng, bình 45 kg tăng 112.500 đồng, bình 50 kg tăng 125.000 đồng.

Chiết bình gas từ 12 kg xuống 8 kg

Bên cạnh việc tăng giá, nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp kinh doanh gas tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đề xuất. Trong đó, thay vì chiết nạp đầy bình 12 kg như quy chuẩn an toàn về áp suất, các công ty điều tiết nạp khoảng 8 kg, hoặc 6 kg mỗi bình để phân bổ nguồn cung hợp lý hơn cho người dân trong trường hợp nguồn hàng hạn chế.

Theo thông báo mới nhất từ CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam - Gas South ngày 9/3, doanh nghiệp triển khai giải pháp cung cấp bình gas 8 kg và sẽ phân phối ra thị trường từ ngày 10/3. Theo đó, lượng gas nạp vào bình loại 12 kg sẽ tạm thời được điều chỉnh từ 12 kg xuống còn 8 kg đối với tất cả nhãn hiệu thuộc sở hữu của Gas South gồm Gas Dầu Khí, VT-Gas, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas và Dak Gas.

Đối với bình gas có khối lượng tịnh 8 kg chính hãng của Gas South sẽ có tag treo hoặc tem dán trên bình ghi rõ khối lượng gas nạp là 8 kg, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết khi nhận gas.

Giải pháp này sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới về tình hình nguồn cung ổn định từ các nhà cung cấp. Doanh nghiệp cam kết khối lượng gas, chất lượng, áp suất bình đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Trước đó, tại cuộc họp với Sở Công Thương TP.HCM, đại diện Gas South cho biết một số nhà cung ứng đã thông báo tình huống bất khả kháng, khiến nguồn cung khí có thể gặp khó sau ngày 10/3. Trước khả năng nguồn hàng bị hạn chế, doanh nghiệp này đề xuất phương án điều tiết linh hoạt, tăng tỷ lệ chiết nạp bình gas 8 kg thay cho loại 12 kg nhằm phục vụ được nhiều hộ gia đình hơn, trong trường hợp nguồn hạn chế.

Còn theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) từ Qatar và Đông Nam Á, hiện PV Gas đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Với lượng tồn kho khả dụng hiện tại là 15.000 tấn, PV Gas đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4. Từ tháng 5, đơn vị sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tuân thủ nghiêm quy định về dự trữ năng lượng, chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các thị trường khác, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.