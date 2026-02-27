Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

TP.HCM sắp khởi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

  • Thứ sáu, 27/2/2026 20:10 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết dự án trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ được phấn đấu khởi công vào quý II/2026.

TP.HCM dự kiến khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm trong quý II/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3 của TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết trong năm 2026, thành phố sẽ khởi công ít nhất 25 công trình trọng điểm, bao gồm nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, các tuyến đường cao tốc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ và cầu Thủ Thiêm 4.

Về đường sắt đô thị, ngoài 2 tuyến đã khởi công năm 2025, thành phố phấn đấu khởi công thêm 4 tuyến mới trong năm nay và hoàn thành vào năm 2030. Bốn tuyến metro này bao gồm tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, Suối Tiên - Thủ Dầu Một và tuyến số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Cùng với đó, cảng Cái Mép Hạ là cảng mang tính chiến lược cũng sẽ khởi công dịp 30/4 tới.

"Hai công trình có ý nghĩa lớn là Trung tâm hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm và Trường Đại học quốc tế sẽ phấn đấu khởi công từ đây đến quý II/2026", Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho hay.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường An Khánh đã báo cáo về công tác quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới. Lãnh đạo phường cho biết phường đã thực hiện các bước lấy ý kiến cộng đồng dân cư, báo cáo cấp có thẩm quyền, sau đó UBND TP.HCM có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ.

Với số lượng lớn công trình triển khai đồng loạt trong năm nay, ông Lâm đề nghị các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án cấp xã kiện toàn bộ máy đi vào hoạt động, chuẩn bị nhân lực cho công tác lập dự án cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Lâm cũng cho biết hiện, Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu phương thức điều hành mới đối với các dự án trọng điểm, cấp bách về giao thông, để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đang đề xuất thay đổi phương thức thực hiện đối với các dự án đầu tư công cấp bách bằng cách cho phép các ban quản lý mạnh dạn lựa chọn nhà thầu, tổng thầu và áp dụng các cơ chế khác biệt nhất để quản lý dự án hiệu quả hơn so với trước đây.

Chủ tịch TP.HCM: Từ nay, chấm dứt tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, từ nay về sau, thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ tổ chức các sự kiện UBND TP cho phép.

3 giờ trước

Tiến độ dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Công tác lập và hoàn thiện hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang được tích cực thực hiện để kịp khởi công vào tháng 4.

26:1561 hôm qua

Thủ tướng chỉ đạo khởi công loạt cao tốc nửa đầu năm nay

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thủ tục, chuẩn bị khởi công loạt dự án cao tốc vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

20 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

trung tâm chính trị TP.HCM trung tâm hành chính

    Đọc tiếp

    PNJ sap thay tong giam doc hinh anh

    PNJ sắp thay tổng giám đốc

    17 phút trước 20:12 27/2/2026

    0

    Từ đầu quý II, PNJ sẽ có CEO mới khi ông Phan Quốc Công tiếp nhận điều hành, còn ông Lê Trí Thông tiếp tục giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT và theo đuổi kế hoạch đầu tư riêng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý