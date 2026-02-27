TP.HCM sắp khởi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết dự án trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ được phấn đấu khởi công vào quý II/2026.

TP.HCM dự kiến khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm trong quý II/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3 của TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết trong năm 2026, thành phố sẽ khởi công ít nhất 25 công trình trọng điểm, bao gồm nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, các tuyến đường cao tốc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ và cầu Thủ Thiêm 4.

Về đường sắt đô thị, ngoài 2 tuyến đã khởi công năm 2025, thành phố phấn đấu khởi công thêm 4 tuyến mới trong năm nay và hoàn thành vào năm 2030. Bốn tuyến metro này bao gồm tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, Suối Tiên - Thủ Dầu Một và tuyến số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Cùng với đó, cảng Cái Mép Hạ là cảng mang tính chiến lược cũng sẽ khởi công dịp 30/4 tới.

"Hai công trình có ý nghĩa lớn là Trung tâm hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm và Trường Đại học quốc tế sẽ phấn đấu khởi công từ đây đến quý II/2026", Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho hay.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường An Khánh đã báo cáo về công tác quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới. Lãnh đạo phường cho biết phường đã thực hiện các bước lấy ý kiến cộng đồng dân cư, báo cáo cấp có thẩm quyền, sau đó UBND TP.HCM có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ.

Với số lượng lớn công trình triển khai đồng loạt trong năm nay, ông Lâm đề nghị các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án cấp xã kiện toàn bộ máy đi vào hoạt động, chuẩn bị nhân lực cho công tác lập dự án cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Lâm cũng cho biết hiện, Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu phương thức điều hành mới đối với các dự án trọng điểm, cấp bách về giao thông, để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đang đề xuất thay đổi phương thức thực hiện đối với các dự án đầu tư công cấp bách bằng cách cho phép các ban quản lý mạnh dạn lựa chọn nhà thầu, tổng thầu và áp dụng các cơ chế khác biệt nhất để quản lý dự án hiệu quả hơn so với trước đây.