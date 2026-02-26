Tiến độ dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Công tác lập và hoàn thiện hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang được tích cực thực hiện để kịp khởi công vào tháng 4.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) cho biết công tác khảo sát quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án thành phần 1 của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và hợp đồng BOT đã hoàn thành.

UBND TP.HCM cũng đã có văn bản số 1318/UBND-DA ngày 25/2 chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác lập và hoàn thiện hồ sơ mời thầu đang được Ban Giao thông tích cực thực hiện; đồng thời các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện hợp đồng dự án đang được rà soát, hoàn thiện để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi triển khai các bước tiếp theo.

"Sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án theo quy định, nhà đầu tư sẽ triển khai các thủ tục chuẩn bị cần thiết để tổ chức khởi công trong tháng 4", Ban Giao thông cho hay.

Về phần xây lắp, dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, đường phụ, cầu vượt ngang cao tốc) đã khởi công gói thầu XL02 ngày 19/12/2025.

Hiện, nhà thầu đã triển khai khoan bổ sung địa chất, tiến hành thí nghiệm cọc xi măng đất các khu vực có đất yếu; triển khai lán trại, tập kết thiết bị máy móc để chuẩn bị thi công đại trà từ ngày 26/2 tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng (cọc khoan nhồi, nền đường dẫn đầu cầu...).

Ban Giao thông đang khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục liên quan để đấu thầu và khởi công 2 gói thầu còn lại của dự án thành phần 2 là XL01, XL03 lần lượt trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, TP.HCM đã chi trả cho 1.709/2.121 trường hợp (đạt tỷ lệ 80,6%) với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 4.296/ 5.404 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 79,5%), chưa bao gồm chi phí tạm cư; đã tiến hành bàn giao mặt bằng đợt 1 cho 1.254 trường hợp (đạt tỷ lệ 59%).

Tỉnh Tây Ninh đã chi trả 2.726/ 3.051 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 89,4%); chiều dài tuyến bàn giao mặt bằng 24,55 km/26,38 km (đạt tỷ lệ 93%).

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h. Cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (huyện Củ Chi cũ) và điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 hơn 19.600 tỷ đồng . Ngày 19/8, dự án đã khởi công trước gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc các hạng mục đường dân sinh bằng vốn ngân sách.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực; phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải, hành lang kinh tế Xuyên Á.