Đề xuất phương án kết nối cao tốc từ TP.HCM qua Campuchia

Bộ Xây dựng đề xuất phương án kết nối hai tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Phnom Penh - Bavet của Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài, phân kỳ hai giai đoạn.

Cửa khẩu Mộc Bài - nơi kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Ngọc Tân.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về phương án kết nối 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Phnom Penh - Bavet.

Hiện nay, kết nối đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet; phía Việt Nam có Quốc lộ 22, phía Campuchia là Quốc lộ 1. Về phương án kết nối thông qua hai tuyến cao tốc, hai nước cũng đã bàn bạc phương án kết nối từ trước.

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam đang triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài gần 51 km. Điểm đầu tại Vành đai 3 TP.HCM, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 5 km. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức công - tư (PPP), hợp đồng BOT, giao UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Công trình đã khởi công dự án thành phần 2 (giai đoạn 1) vào ngày 19/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng . Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Phnom Penh - Bavet (Campuchia), hình thành trục giao thông liên vận quốc tế.

Phía Campuchia, dự án cao tốc Phnom Penh - Bavet dài khoảng 135 km, được đầu tư theo phương thức công - tư (PPP), cũng đang được triển khai. Công trình khởi công vào tháng 6/2023. Đoạn cuối tuyến cao tốc cách biên giới khoảng 15 km đang chờ thống nhất điểm kết nối với Việt Nam.

Năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và Bộ Giao thông công chính Campuchia ký Bản ghi nhớ ghi nhận kết quả nghiên cứu phía Campuchia (JICA tài trợ), trong đó nêu phương án quy hoạch điểm đấu nối giữa hai tuyến cao tốc gần cột mốc 164.

Đồng thời, hai cơ quan xác định điểm đấu nối và quy hoạch phát triển trong tương lai do Chính phủ hai bên xem xét, quyết định.

Giai đoạn 2023-2025, Bộ Xây dựng đã phối hợp các bộ, địa phương làm việc với phía Campuchia, rà soát quy hoạch mạng lưới đường bộ và thành lập nhóm công tác liên ngành để thúc đẩy phương án kết nối hai cao tốc.

Trên cơ sở khảo sát thực địa và so sánh, đánh giá ưu, nhược điểm giữa phương án kết nối tại khu vực cột mốc 170 và khu vực cột mốc 164, Bộ Xây dựng và các địa phương đề xuất phương án kết nối phân kỳ hai giai đoạn.

Giai đoạn trước mắt sẽ kết nối thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet hiện hữu, nhằm khai thác hiệu quả tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang triển khai và tận dụng hạ tầng của cửa khẩu Mộc Bài để bảo đảm kết nối giao thông, giao thương hàng hóa quốc tế ổn định.

Giai đoạn tiếp theo sẽ kết nối hai tuyến cao tốc tại khu vực cột mốc 170 theo hướng lối thông quan hàng hóa của cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bavet. Bộ Xây dựng đánh giá phương án này có cơ sở về quy hoạch, hạ tầng và được các bộ, địa phương ủng hộ chủ trương.

Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương kết nối hai tuyến cao tốc theo lộ trình hai giai đoạn nêu trên và chỉ đạo các bộ ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, pháp lý và đối ngoại để triển khai.