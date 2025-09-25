Biệt phái viên chức đi hỗ trợ bồi thường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

18 viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi được biệt phái đến nhận công tác tại 3 các xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Thái Mỹ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - vừa ký quyết định biệt phái 18 viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đến nhận công tác tại 3 các xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Thái Mỹ.



Nhiệm vụ cụ thể của viên chức được biệt phái là hỗ trợ UBND các xã nói trên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần 3 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Theo quyết định, các viên chức này có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể; tham mưu quyết định thu hồi đất của từng trường hợp cụ thể; các nội dung khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

18 viên chức về các xã hỗ trợ bồi thường, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM.

Theo kế hoạch, các viên chức nói trên được biệt phái về UBND xã đến hết năm 2025.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, dự án thành phần 3 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM có chiều dài khoảng 24,7 km, với tổng diện tích đất cần thu hồi 220 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 2.193 hộ với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định khoảng 4.333 tỷ đồng .

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, dự án sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, tiến hành chi trả từ tháng 4. Việc bàn giao mặt bằng được triển khai từ tháng 4/2025 và dự kiến hoàn tất vào tháng 12/2025.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kế hoạch này đã bị chậm. Đến hết tháng 6/2025, giá đất cụ thể cũng như phương án bồi thường chưa được phê duyệt. UBND huyện Củ Chi (cũ) mới xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của 156/2.193 trường hợp (chỉ đạt khoảng 7%).

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 50 km, thiết kế 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng . Các hạng mục đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc sử dụng vốn ngân sách sẽ khởi công cuối năm 2025. Tuyến cao tốc chính theo hình thức BOT sẽ khởi công vào tháng 1/2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng ban hành văn bản số 2033/UBND-ĐT về thực hiện phối hợp trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND TP.HCM giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư dự án, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu có dự án thực hiện theo hướng dẫn trình tự, công tác phối hợp tại văn bản số 6082 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc thực hiện theo hướng dẫn nhằm bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công (phần vốn bồi thường) theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Kế hoạch số 1451/KH-UBND ngày 6/3/2025.