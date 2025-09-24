Rõ chính sách bồi thường thu hồi đất xây sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố rõ chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: CĐT.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tỉnh hỗ trợ bằng 30% giá đất ở theo bảng giá đất của thửa đất đó hoặc thửa đất ở liền kề đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở; hỗ trợ bằng 10% giá đất ở theo bảng giá đất của thửa đất đó hoặc thửa đất ở liền kề đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá 600 m2. Đối với phần diện tích lớn hơn 600 m2 không được hỗ trợ.

Trường hợp thu hồi đất ở, người có đất bị thu hồi sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Cụ thể mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng; hộ gia đình chỉ có một nhân khẩu được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ 12 tháng kể từ thời điểm người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng, di dời chỗ ở.

Đối tượng nhân khẩu được hỗ trợ là các nhân khẩu có đăng ký thường trú trong hộ gia đình tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đối với vật nuôi là thủy sản chưa có quy trình sản xuất được cấp có thẩm quyền ban hành mà không thể di chuyển bằng 9.000 đồng/m2 (diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi).

Ngoài các chính sách đặc thù trên, các nội dung khác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các Quyết định quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các chính sách ban hành cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô rộng lớn hơn cần phải mang tính chất đặc thù hơn, hướng dẫn cụ thể hơn trên tinh thần mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân và trong khuôn khổ của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo chính sách và ban hành hướng dẫn cụ thể để có hành lang pháp lý triển khai thực hiện.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Đây là dự án phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng và cần có chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Do đó, dự án thuộc trường hợp phải quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.885 ha. Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án tái định cư khoảng 29.511 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.