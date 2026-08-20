Bamboo Airways chậm hoàn tiền vé cho khách, cơ quan chức năng vào cuộc

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã làm việc với Bamboo Airways sau khi ghi nhận phản ánh của hành khách liên quan việc hoàn tiền các chuyến bay bị hủy.

Thời gian qua, Bamboo Airways đã hoãn, hủy nhiều chuyến bay, khiến hành khách phải yêu cầu hoàn vé. Ảnh: BAV.

Ngày 20/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã làm việc với CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) về một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan việc hoàn tiền vé đối với các chuyến bay bị hủy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways thời gian gần đây liên tục điều chỉnh, hủy chuyến và thu hẹp hoạt động khai thác, khiến một số hành khách phát sinh nhu cầu hoàn vé. Trước đó, hãng đã xin lỗi hành khách và cho biết đang tập trung nguồn lực để xử lý các yêu cầu hoàn vé.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tại buổi làm việc, Bamboo Airways cam kết tăng cường minh bạch trong hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn hành khách thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy.

Hãng cũng cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Cơ quan quản lý khuyến nghị hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền chủ động gửi yêu cầu thông qua kênh tiếp nhận hoàn vé của Bamboo Airways.

Với trường hợp mua vé trực tiếp từ website, ứng dụng hoặc phòng vé của Bamboo Airways, hành khách có thể thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được hãng công khai. Trong khi đó, nếu mua vé qua đại lý hoặc kênh trung gian, hành khách cần liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để yêu cầu hoàn tiền và được hướng dẫn xử lý.

Khi gửi yêu cầu, hành khách cần cung cấp các thông tin gồm mã đặt chỗ, họ tên, chặng bay, ngày giờ bay và thông tin thanh toán liên quan.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng lưu ý người tiêu dùng nên chủ động lưu giữ các chứng từ như xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn vé và lịch sử trao đổi với Bamboo Airways hoặc đơn vị bán vé.

Theo cơ quan này, đây là những căn cứ quan trọng để hành khách theo dõi, đối chiếu và giải quyết tranh chấp nếu phát sinh sau này.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý khi quyền lợi bị ảnh hưởng, người tiêu dùng nên ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp tới Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé. Trường hợp doanh nghiệp không trả lời hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Cụ thể, người tiêu dùng có thể liên hệ Sở Công Thương nơi mình cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương để được hỗ trợ.

Trước đó, cuối tháng 7, Bamboo Airways từng thông báo sẽ hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh kế hoạch khai thác. Hãng cho biết lượng yêu cầu phát sinh tăng cao trong cùng thời điểm có thể khiến quá trình tiếp nhận và xử lý kéo dài hơn thông thường.

Theo thông tin từ Bamboo Airways, thời gian xử lý hoàn tiền về tài khoản thanh toán ban đầu có thể lên tới 90 ngày làm việc kể từ khi hãng xác nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ.