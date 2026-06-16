Coteccons ước tính doanh thu vượt 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận gấp rưỡi

Lãnh đạo Coteccons cho biết kết quả năm tài chính 2026 vượt kế hoạch đề ra. Sang năm 2027, công ty chuyển trọng tâm sang tăng trưởng bằng chất, ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận.

Doanh thu năm tài chính 2026 của Coteccons dự kiến tăng 30%, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Ảnh: CTD.

Tại buổi đối thoại với cổ đông mới đây, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons (HoSE: CTD) cho biết trong năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026), doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng , tăng khoảng 30% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của Coteccons.

Đáng chú ý, lợi nhuận được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 50% so với năm tài chính trước, vượt các chỉ tiêu mà doanh nghiệp đặt ra dù kế hoạch ban đầu được đánh giá là khá tham vọng.

Theo ông Bolat, nếu vài năm trước Coteccons lạc quan nhưng chưa thực sự rõ con đường phía trước, thì hiện nay sự lạc quan của doanh nghiệp đã đi kèm với định hướng phát triển rõ ràng hơn. Điều này đến từ việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, xác định đúng trọng tâm chiến lược và định hình rõ lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Lãnh đạo Coteccons đánh giá quá trình đô thị hóa đang là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp. Bên cạnh lĩnh vực nhà ở, công ty đang mở rộng hiện diện tại các phân khúc hạ tầng đô thị như bệnh viện, sân bay, giao thông và năng lượng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đón đầu xu hướng dịch chuyển từ các nhà máy thâm dụng lao động sang các cơ sở sản xuất công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Dù mảng trung tâm dữ liệu chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh năm 2026, ông Bolat cho biết Coteccons đang tích cực xây dựng năng lực trong lĩnh vực này và sẽ sớm công bố những thông tin tích cực liên quan đến các dự án mới.

Ở chiến lược "Go Global", Coteccons ghi nhận doanh thu vài trăm tỷ đồng từ thị trường nước ngoài trong năm tài chính 2026. Dù quá trình mở rộng quốc tế gặp nhiều rào cản về pháp lý và giấy phép, ban lãnh đạo cho biết vẫn kiên định với mục tiêu đưa năng lực xây dựng của Việt Nam ra thế giới. Trong năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng doanh thu từ thị trường nước ngoài lên gấp 3-4 lần hiện nay.

Sau khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD , Coteccons cho biết sẽ chuyển trọng tâm từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng chất lượng trong năm tài chính 2027. "Công ty không còn theo đuổi chiến lược mở rộng doanh thu bằng mọi giá mà tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro và cải thiện khả năng sinh lời", ông Bolat chia sẻ.

Chia sẻ thêm về định hướng này, ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons nhận định nhu cầu xây dựng hiện nay vẫn vượt đáng kể khả năng cung ứng của thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm tăng trưởng doanh thu mà còn chủ động lựa chọn các dự án có giá trị gia tăng cao, mang tính thách thức để nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư và hệ thống quản trị.

Theo ông Hải, chiến lược này giúp Coteccons từng bước xây dựng năng lực ở các phân khúc mới như công trình công nghiệp quy mô lớn, dự án biểu tượng hay các công trình kỹ thuật đặc thù. Khi sở hữu những năng lực khác biệt và kinh nghiệm triển khai các dự án có độ khó cao, doanh nghiệp sẽ có vị thế tốt hơn trong đàm phán, từ đó cải thiện chất lượng hợp đồng và biên lợi nhuận.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons. Ảnh: CTD.

Để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng chất lượng, Coteccons còn tiếp tục đầu tư vào các nền tảng cốt lõi gồm nguồn nhân lực trẻ, quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm và dịch vụ.

Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng tăng trưởng chất lượng không chỉ đến từ việc lựa chọn dự án phù hợp mà còn đến từ việc lựa chọn những khách hàng có cùng hệ giá trị. Thay vì cạnh tranh bằng giá thấp để giành hợp đồng, Coteccons ưu tiên các mối quan hệ hợp tác dài hạn, hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và đối tác.