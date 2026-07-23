ACB lãi 10.700 tỷ sau nửa năm, trả thu nhập nhân viên 40 triệu/tháng

ACB ghi nhận khoản lãi trước thuế hơn 10.700 tỷ đồng sau nửa đầu năm, đồng thời chi trả thu nhập bình quân nhân viên khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy lãi trước thuế hơn 10.700 tỷ đồng sau nửa năm. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế quý gần nhất đạt 5.367 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp khoảng 95% tổng lợi nhuận.

Với kết quả này, tính đến nay, ACB là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao thứ 3 trong nhóm nhà băng đã công bố báo cáo tài chính quý II, xếp sau VPBank và Techcombank.

Tại báo cáo hợp nhất quý II, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 7.785 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ cũng duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, góp phần cải thiện nguồn thu cốt lõi của ngân hàng.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động khác lại giảm mạnh, chỉ còn gần 177 tỷ. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, trở thành nguyên nhân chính khiến lợi nhuận đi lùi.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 4.292 tỷ đồng (-12%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đạt 10.735 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong kết quả chung này, ngân hàng mẹ ACB đóng góp khoảng 92% lợi nhuận, trong khi các công ty thành viên đóng góp gần 8%. Nổi bật nhất là Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) với lợi nhuận trước thuế 737 tỷ đồng , tăng 66% so với cùng kỳ. Các đơn vị thành viên khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

ACB LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA ACB CÁC NĂM GẦN ĐÂY tỷ đồng 0 6,3K 13K 19K 25K 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6TH2026 9.596 11.998 17.114 20.068 21.006 19.539 10.735 Nguồn: BCTC NH.

Đến cuối quý II, dư nợ tín dụng của ACB đạt gần 746.000 tỷ đồng , tăng 9% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực thương mại và chế biến, chế tạo. Trong khi đó, tổng huy động vốn ngân hàng đạt gần 776.000 tỷ đồng , tăng 8%.

Về chất lượng tài sản, ACB tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 105% tính đến ngày 30/6.

Trong quý II, ngân hàng đã hoàn tất chi trả gần 3.600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt, đồng thời phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 13%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 58.000 tỷ đồng .

Tại báo cáo tài chính riêng lẻ, ACB cho biết trong nửa đầu năm nay, ngân hàng duy trì hoạt động với số lượng nhân viên bình quân đạt 12.557 người, giảm 142 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí dành cho người lao động giai đoạn này đạt 3.039 tỷ đồng .

Như vậy, bình quân mỗi nhân viên ACB đã nhận về khoảng 242 triệu đồng tổng thu nhập sau 6 tháng, tương đương khoảng 40 triệu đồng/người/tháng, gần như không biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.