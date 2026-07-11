Quản lý HIEUTHUHAI và dàn sao mang về gần 560 tỷ cho DatVietVAC

Báo cáo tài chính trước thềm IPO hé lộ DatVietVAC thu gần 560 tỷ đồng từ quản lý nghệ sĩ trong năm 2025, bên cạnh các mảng quảng cáo và sản xuất nội dung.

Sau thành công của Anh Trai "Say Hi", mảng quản lý nghệ sĩ trở thành một trong những nguồn thu tăng nhanh nhất của DatVietVAC. Ảnh: Phương Lâm.

Trước thềm IPO, CTCP DatVietVAC Group Holdings - đơn vị đứng sau chương trình truyền hình thực tế Anh Trai "Say Hi", Tinh Hà "Say Hi" - lần đầu công bố báo cáo tài chính kiểm toán, hé lộ nguồn thu từ quảng cáo, nội dung và quản lý nghệ sĩ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn đạt 3.456 tỷ đồng , giảm gần 8% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 213 tỷ đồng , tăng 49%. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty mẹ đạt 209 tỷ đồng .

Sự thay đổi về cấu trúc lợi nhuận của doanh nghiệp này đến từ việc tối ưu hóa chi phí và sự bứt phá của các mảng kinh doanh mới. Năm 2025, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp của tập đoàn giảm 12%, xuống còn 2.735 tỷ đồng . Tốc độ giảm giá vốn nhanh hơn doanh thu giúp biên lợi nhuận gộp toàn tập đoàn cải thiện từ 17% lên 21%.

Cơ cấu doanh thu tại thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy nguồn thu lớn nhất vẫn đến từ bán thời lượng quảng cáo, đạt 1.413 tỷ đồng , tương đương năm trước đó. Trái lại, doanh thu từ cung cấp dịch vụ quảng cáo giảm mạnh từ 905 tỷ đồng xuống còn 533 tỷ đồng . Mảng bán chương trình, phim sản xuất và bản quyền cũng thu hẹp khi chỉ mang về 314 tỷ đồng , giảm gần 40%.

Quản lý dàn sao mang về hơn 550 tỷ cho DATVIETVAC Cơ cấu doanh thu năm 2025 của DATVIETVAC ⟳ Năm 2025 (VND) Năm 2024 (VND) Bấm vào chú thích để xem thêm 0 500 1,0K 1,5K 2,0K Bán thời… Quản lý … Cung cấp… Tổ chức … Bán chư… Doanh th… Nguồn: BCTC kiểm toán DATVIETVAC

Bù đắp cho sự sụt giảm của các mảng truyền thống là hoạt động quản lý nghệ sĩ và tổ chức sự kiện với tổng doanh thu đạt hơn 955 tỷ đồng . Hoạt động tổ chức sự kiện và các chương trình giải trí mang về 396 tỷ đồng , tăng 52%. Trong khi đó, doanh thu quản lý nghệ sĩ đạt hơn 559 tỷ đồng , tăng 77% so với năm 2024.

Sự bùng nổ của doanh thu mảng quản lý nghệ sĩ gắn liền với mô hình khai thác kinh tế giải trí khép kín do tập đoàn này áp dụng. Thay vì chỉ đóng vai trò nhà sản xuất phát sóng, các công ty con thuộc hệ sinh thái DatVietVAC như Vie Channel hay Dong Tay Promotion thực hiện chuyển đổi các chương trình truyền hình thực tế thành nền tảng để tạo ra và quản lý nghệ sĩ giải trí.

Dàn nghệ sĩ cốt lõi mang lại nguồn thu booking và quảng cáo cho tập đoàn trong năm qua bao gồm các gương mặt xuất hiện trong các chương trình thực tế có lượng người xem lớn như Anh Trai "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm hay Rap Việt, tiêu biểu là HIEUTHUHAI, Negav, Quang Hùng MasterD...

Việc đại diện ký kết các hợp đồng đại sứ thương hiệu, nhãn hàng giúp dòng tiền từ nghệ sĩ chuyển về tập đoàn tăng trưởng 77% so với năm trước. Sự kiện chuỗi concert liên tục trong năm thu hút khán giả tại TP.HCM phần nào cho thấy khả năng khai thác giá trị thương mại từ tệp nghệ sĩ này.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Vietcap cũng ra báo cáo phân tích về DatVietVAC, cho hay thay vì chỉ “làm show”, doanh nghiệp này đang “nuôi idol” và kiếm tiền từ chính vòng đời của những gương mặt bước ra từ nội dung đó.

Báo cáo phân tích cho rằng mảng khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C) sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến 22%/năm trong giai đoạn 2025-2028. Trong đó, doanh thu từ tài trợ và bán vé sự kiện trực tiếp có thể tăng tới 25% mỗi năm, trong khi các hoạt động khai thác bản quyền và sản phẩm gắn với nội dung tăng khoảng 14%.

Ở góc độ tài chính, Vietcap cho rằng “nuôi idol” không chỉ là chiến lược nội dung, mà đang trở thành cấu trúc doanh thu có biên lợi nhuận cao hơn so với mô hình quảng cáo truyền thống.

Dù vậy, mô hình này không phải không có rủi ro. Báo cáo phân tích cho rằng việc “nuôi idol” phụ thuộc lớn vào khả năng tạo ra những nội dung đủ sức lan tỏa để hình thành cộng đồng người hâm mộ.

Không phải chương trình nào cũng trở thành “hit”, và khi thiếu những cú hích như vậy, toàn bộ vòng lặp doanh thu có thể chậm lại. Báo cáo cũng lưu ý các rủi ro liên quan đến việc giá trị khai thác thương mại từ các chương trình mới thấp hơn kỳ vọng, hoặc khả năng kiếm tiền từ nghệ sĩ không đạt như dự tính.

Thực tế, báo cáo tài chính năm 2025 của DatVietVAC cũng chỉ ra chi phí cho hoạt động giữ chân các ngôi sao. Để tạo ra hơn 559 tỷ đồng doanh thu quản lý nghệ sĩ, DatVietVAC đã chi ra hơn 450 tỷ đồng giá vốn dịch vụ cho hoạt động quản lý, chia tỷ lệ lợi nhuận và vận hành ekip. Đây là mức đầu tư trong bối cảnh thị trường giải trí chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các "ông lớn" trong và ngoài nước.

Trong bản cáo bạch vừa công bố, DatVietVAC cũng đề cập về áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành giải trí trong những năm gần đây.

Cụ thể, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình thực tế ngày càng gia tăng với sự tham gia của các nhà sản xuất giàu kinh nghiệm, thể hiện rõ qua các chương trình Blockbuster như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

"Trong lĩnh vực sản xuất và khai thác nội dung, tập đoàn phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước như Yeah1, Cát Tiên Sa, và POPS Worldwide", bản cáo bạch của DatVietVAC nêu.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn chịu sự cạnh tranh trong các mảng kinh doanh về nghệ sĩ (bao gồm cả quản lý nghệ sĩ và khai thác thương mại nghệ sĩ) từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước như The 1st Management, 6th Sense Entertainment, Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner Music Group...