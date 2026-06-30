28 hãng xe lên tiếng về xăng E10

Các thương hiệu khẳng định phần lớn ôtô, xe máy chính hãng tại Việt Nam có thể sử dụng nhiên liệu này mà không cần cải tạo động cơ.

15 doanh nghiệp và 2 hiệp hội đã công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng E10. Ảnh: Việt Linh.

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) mới đây cho biết đã nhận được báo cáo từ 2 hiệp hội và 15 doanh nghiệp (bao gồm 24 thương hiệu ôtô và 4 thương hiệu xe máy) công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng sinh học E10 tính đến ngày 25/6.

Phần lớn phương tiện tại Việt Nam tương thích với xăng E10

Kết quả rà soát cho thấy phần lớn dòng xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy chuẩn nhiên liệu hiện hành.

Điển hình, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều được thiết kế tương thích với xăng không chì có pha ethanol tới 10% (E10), không yêu cầu điều chỉnh kỹ thuật khi sử dụng.

Tương tự, Công ty TNHH Ôtô Mitsubishi Việt Nam khẳng định toàn bộ các dòng xe động cơ xăng phân phối tại Việt Nam từ năm 2005 đến nay tương thích hoàn toàn với xăng E10, đáp ứng các quy chuẩn chất lượng nhiên liệu hiện hành. Hệ thống nhiên liệu, kim phun, gioăng cao su và đường ống dẫn nhiên liệu được thiết kế bảo đảm vận hành ổn định, an toàn mà không cần thay đổi kỹ thuật hoặc chế độ bảo dưỡng đặc biệt.

Với Mercedes-Benz, kết quả đánh giá kỹ thuật từ Tập đoàn Mercedes-Benz AG cho thấy toàn bộ các dòng xe du lịch, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Smart và các mẫu xe sử dụng động cơ xăng đều tương thích với nhiên liệu E10.

Các doanh nghiệp khác như Hyundai Thành Công, Ford Việt Nam và Skoda cũng xác nhận các dòng xe chính hãng đang phân phối tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol tối đa 10%.

Các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Jeep và RAM do Thaco sản xuất, lắp ráp hoặc phân phối tại Việt Nam cũng được xác nhận tương thích với xăng E10.

Honda Việt Nam cho biết các dòng ôtô do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 2006 đến nay đều có thể sử dụng xăng E10 theo tiêu chuẩn nhiên liệu quốc tế. Suzuki Việt Nam cũng khẳng định các dòng ôtô phân phối từ năm 2001 đến nay được thiết kế để tương thích với loại nhiên liệu này.

Nhiều dòng xe thương mại và xe tải sử dụng động cơ xăng đang lưu hành trên thị trường như Towner của Thaco, các sản phẩm của TCIE Việt Nam, Daehan Motors, tô Chiến Thắng, Kim Long Motor Huế và TMT Motors cũng được xác nhận tương thích với xăng E10.

Ở phân khúc xe máy, Honda Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Các dòng mô tô BMW Motorrad do Thaco nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Xe đời cũ cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu

Theo Cục Công nghiệp, kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết ôtô, xe máy chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ hay thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Đối với một số phương tiện đời cũ, đã dừng sản xuất, không còn phân phối chính thức, sử dụng bộ chế hòa khí, đã thay đổi kết cấu, ít sử dụng trong thời gian dài hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp, các doanh nghiệp khuyến nghị chủ phương tiện cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng xăng E10; đồng thời tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng, nhãn khuyến nghị nhiên liệu trên phương tiện hoặc liên hệ đại lý, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, các hãng xe đều thực hiện công bố thông tin về chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện (trong đó có hạng mục liên quan đến hệ thống nhiên liệu), địa chỉ cơ sở bảo dưỡng có đủ năng lực và các thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo dưỡng tại sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và trên website của doanh nghiệp.

Theo Cục Công nghiệp, việc các hãng xe đồng loạt công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng E10 là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng theo lộ trình của Chính phủ.