Công ty đa cấp Amway Việt Nam bị phạt

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam số tiền 410 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị xử phạt do không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Bên cạnh đó, Amway Việt Nam còn bị xác định đưa vào hợp đồng giao kết với người tiêu dùng các điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác định doanh nghiệp không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng (KOL, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội...) để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua và sử dụng sản phẩm.

Amway Việt Nam cũng bị xử phạt vì cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ các thông tin bắt buộc cho người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch từ xa.

Amway bị xử phạt vì vi phạm nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng thời điểm, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia đã xử phạt Công ty Cổ phần Y&B Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam số tiền 50 triệu đồng, do không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua và sử dụng sản phẩm.

Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị xử phạt 290 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm. Trong đó có việc không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân phục vụ quảng cáo và các hoạt động thương mại; không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm; đồng thời quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các doanh nghiệp sau khi bị xử phạt đều được yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cũng như hoạt động quảng bá thông qua người có ảnh hưởng, nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.