Ông Trump bắt đầu thu thuế 50% với nền kinh tế thứ 5 thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp mức thuế gấp đôi đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ từ 0h ngày 27/8 (giờ Mỹ). Động thái này giáng đòn nặng nề vào quan hệ giữa 2 quốc gia.

Từ 0h ngày 27/8 (giờ Mỹ), hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu vào Mỹ sẽ chính thức chịu thuế lên tới 50%. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - phải chịu tổng mức thuế 50% đối với các mặt hàng dệt may, đá quý, trang sức, giày dép… xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đây cũng là một trong những quốc gia nằm trong nhóm bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế cao nhất, ngang với Brazil và Trung Quốc, theo Reuters.

Chính sách thuế mới của Mỹ đe dọa hàng nghìn nhà xuất khẩu nhỏ và thị trường lao động. Đồng thời, đòn thuế của Mỹ được dự báo gây thiệt hại cho nền kinh tế có đà tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các chỉ số chứng khoán Ấn Độ đã trải qua phiên tồi tệ nhất trong 3 tháng qua vào ngày 26/8 (giờ địa phương), sau khi Washington ra thông báo xác nhận mức thuế bổ sung.

Đồng rupee của Ấn Độ cũng kéo dài chuỗi giảm giá sang ngày thứ 5 liên tiếp và kết thúc phiên ở mức thấp nhất 3 tuần.

Giới phân tích cho rằng đây vẫn chưa hẳn là bức tranh “u ám” đối với Ấn Độ nếu New Delhi đẩy mạnh cải cách, giảm sự bảo hộ và tìm giải pháp cho khủng hoảng với Washington.

Một quan chức của Bộ Thương mại Ấn Độ tiết lộ các doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tài chính và khuyến khích mở rộng sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, các hãng vận chuyển được miễn trừ thuế 3 tuần đối với hàng hóa Ấn Độ đã được xếp lên tàu và đang trong hành trình sang Mỹ trước thời hạn nửa đêm ngày 27/8 (giờ địa phương).

Ngoài ra, thép, nhôm và các sản phẩm phái sinh, xe chở khách, đồng và một số mặt hàng khác - vốn đang chịu mức thuế riêng biệt lên tới 50% theo Luật Thương mại an ninh quốc gia (Điều 232) - cũng được miễn trừ.

Các quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ nói thêm mức thuế bình quân đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ là khoảng 7,5%, trong khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ lại chỉ ra rằng mức thuế có thể lên tới 100% đối với ôtô và trung bình 39% đối với nông sản Mỹ.

Động thái áp thuế 50% với Ấn Độ diễn ra sau 5 vòng đàm phán thất bại, trong bối cảnh Ấn Độ từng bày tỏ lạc quan rằng Mỹ có thể giới hạn thuế ở mức 15%. Đây là mức tương tự mà Washington dành cho một số đối tác thương mại lớn khác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu.

Quan chức 2 bên đổ lỗi cho những tính toán sai lầm về chính trị và sự bỏ lỡ khiến đàm phán đổ vỡ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương Mỹ - Ấn năm 2024 đạt 129 tỷ USD , đồng thời thâm hụt thương mại giữa 2 nước vào khoảng 45,8 tỷ USD .

Washington cho rằng việc Ấn Độ mua dầu của Nga gây ảnh hưởng đến cuộc chiến của Moscow ở Ukraine và New Delhi cũng được hưởng lợi từ đó.

Hiện, Ấn Độ bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đây là tiêu chuẩn kép, trong khi Mỹ và châu Âu vẫn duy trì quan hệ thương mại với Nga.