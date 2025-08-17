Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ

Chuyến thăm của các nhà đàm phán thương mại Mỹ tới New Delhi ngày 25-29/8 đã bị hủy. Dự kiến, các cuộc thảo luận về hiệp định thương mại song phương cũng sẽ bị trì hoãn.

Chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ đến Ấn Độ ngày 25-29/8 sẽ bị dời sang thời điểm khác. Ảnh: Reuters.

Vòng đàm phán cho thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước nhiều khả năng sẽ bị dời sang thời điểm khác. Sự thay đổi này đã dập tắt hy vọng về các biện pháp giảm nhẹ thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, vốn có hiệu lực trước ngày 27/8, theo nguồn tin từ NDTV Profit.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.

Chính sách thuế nhập khẩu mới sẽ nâng mức thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên tới 50%. Đây cũng là một trong những mức cao nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ.

Ngày 14/8, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã tham gia toàn diện vào các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại song phương, với các cuộc thảo luận đang được tiến hành trên nhiều kênh - từ các nhóm đàm phán chính thức đến các hoạt động tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington đều không có tiến triển sau 5 vòng thương lượng, do những bất đồng liên quan đến việc mở cửa lĩnh vực nông nghiệp và sữa của Ấn Độ cũng như yêu cầu dừng mua dầu từ Nga, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang bị "nhắm đến một cách bất công" vì mua dầu Nga, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu hàng hóa từ Nga.

"Thật đáng lưu ý khi chính những quốc gia chỉ trích Ấn Độ lại tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Nga. Việc đơn phương nhắm vào Ấn Độ là vô lý", Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.

Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ - Mỹ bất ngờ sâu sắc hơn kể từ ngày 31/7, khi Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 25% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ và lần đầu tiên đưa ra đe dọa mơ hồ về việc trừng phạt nước này vì tiếp tục mua dầu Nga.

Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga, với mức nhập khẩu trung bình khoảng 1,75 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 - tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.