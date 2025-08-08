Ấn Độ lao đao vì Mỹ áp thuế 50%

Các ngành xuất khẩu chủ lực như thủy sản, dệt may, phụ tùng ôtô của Ấn Độ đều thiệt hại hàng tỷ USD vì thuế quá cao từ Mỹ. Nhiều doanh nghiệp thậm chí ví đây như "ngày tận thế".

Dù chỉ khoảng 20% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ - tương đương 2% GDP - được xuất sang Mỹ, sự "sống còn" của một số lĩnh vực lại đặc biệt phụ thuộc vào thị trường này.

Ngân hàng UBS ước tính có khoảng 8 tỷ USD giá trị hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu từ các ngành đá quý, trang sức, thủy sản, may mặc, dệt may và hóa chất, đang nằm trong vùng rủi ro cao trước đòn áp thuế mới.

Xuất khẩu trang sức chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước đòn thuế từ Mỹ Giá trị hàng hóa xuất khẩu của từng ngành hàng có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Nguồn: UBS. Nhãn Đá quý & Trang sức Máy móc và thiết bị Hàng may mặc Dệt may Hóa chất hữu cơ Thịt & cá Nội thất Giày dép Khác Giá trị tỷ USD 2.5 1.5 1.2 0.9 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2

Ngành thủy sản: Tôm Ấn Độ mất lợi thế, Ecuador bứt tốc

Ngành xuất khẩu thủy sản Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ mất trắng gần 24.000 crore rupee (hơn 2,8 tỷ USD ) sau khi Mỹ quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu lên 50% đối với các sản phẩm đến từ nước này, theo The Economic Times.

Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ khoảng 50% tổng lượng thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương kim ngạch khoảng 60.000 crore rupee (hơn 7 tỷ USD ) mỗi năm. Riêng tôm đông lạnh chiếm đến 66% giá trị (gần 4,9 tỷ USD ).

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Ấn Độ đang mất dần lợi thế cạnh tranh khi đối thủ như Ecuador chỉ phải chịu mức thuế 10-14%. Nếu cộng thêm cả các loại thuế chống trợ giá, tổng thuế với hàng thủy sản Ấn Độ có thể lên tới 58% - gần gấp 3 lần so với Indonesia (18%) và Ecuador (14%).

"Chúng tôi ước tính các doanh nghiệp đã thiệt hại khoảng 600 crore rupee (khoảng 72 triệu USD ) do đơn hàng bị hủy và container mắc kẹt giữa đường", ông Divya Kumar Gulati, Chủ tịch Hiệp hội CLFMA, cho biết.

Công nhân phân loại tôm tại một nhà máy ở ngoại ô Vishakhapatnam, Ấn Độ hôm 10/4. Ảnh: Reuters.

Trong năm qua, giá tôm toàn cầu đã giảm 20-25%, một phần do nguồn cung từ Ecuador tăng mạnh, khiến giá rớt sâu. Với tình hình này, ông Pavan Kosaraju, CEO nền tảng thương mại thủy sản AquaExchange Agritech, dự đoán giá thu mua từ nông dân sẽ giảm thêm 10-15%, buộc họ phải bán tháo và chịu lỗ nặng.

"Đây là ngày tận thế cho toàn ngành", ông Pawan Kumar G, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Hải sản Ấn Độ, nói. Ông cảnh báo người nuôi trồng có thể ngừng thả giống, do lo ngại sản phẩm không còn tiêu thụ được.

Dù vậy, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định lập trường cứng rắn: "Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp lợi ích của nông dân, ngư dân và người chăn nuôi".

Ngành dệt may và may mặc: Có thể "chết lâm sàng"

Ngành dệt may, vốn chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng là lĩnh vực chịu tác động nặng nề. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, giá trị xuất khẩu dệt may và may mặc của Ấn Độ sang Mỹ năm 2025 ước đạt 9- 10 tỷ USD . Trong đó, có khoảng 2,1 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng, theo ước tính của UBS.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận của ngành này vốn đã rất thấp, nên gần như không thể "gánh" thêm thuế cao. "Không ngành nào có thể chịu nổi mức tăng thuế này. Nếu chính phủ không hỗ trợ tài chính trực tiếp, hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ sẽ buộc phải rút khỏi thị trường Mỹ", ông Sudhir Sekhri, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu May mặc Ấn Độ, cho biết.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Tiruppur, Noida và Surat đã phải tạm ngừng sản xuất hàng sang Mỹ.

Các công nhân Ấn Độ đang làm việc tại một nhà máy dệt. Ảnh: CNBC.

Không chỉ các đơn hàng mới bị đình trệ, mà ngay cả các đơn hàng cũ cũng đứng trước nguy cơ lỗ nặng, theo ông Sanjay Jain, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Dệt may Ấn Độ. Ông lo ngại động thái này có thể châm ngòi cho làn sóng cắt giảm nhân sự, đặc biệt trong các ngành sử dụng lượng lao động lớn như dệt may và da giày.

Đáng chú ý, hiện các doanh nghiệp Ấn Độ phải chịu lãi suất vay 8-12%, trong khi các đối thủ như Bangladesh hay Sri Lanka được hưởng lãi vay thấp khoảng 2-4,5%.

"Chi phí vốn cao, cộng với thuế nhập khẩu tăng mạnh sẽ khiến hàng dệt may Ấn Độ mất sức cạnh tranh toàn diện", ông Mukesh Kansal, Chủ tịch CTA Apparels, quan ngại.

Theo ông Kansal, để vượt qua cú sốc này, các doanh nghiệp cần khẩn trương mở rộng thị trường sang Anh, EU, Trung Đông và các nền kinh tế mới nổi nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

"Nếu chính phủ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích đổi mới, cú sốc này hoàn toàn có thể trở thành cơ hội tái định vị Ấn Độ thành trung tâm cung ứng toàn cầu linh hoạt và đa dạng hơn", ông nhấn mạnh.

Linh kiện ôtô, đá quý, trang sức: Nguy cơ mất hàng tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện ôtô từ Ấn Độ sang Mỹ hiện đạt khoảng 7 tỷ USD mỗi năm. Với mức thuế mới của ông Trump, gần một nửa trong số này có thể bị ảnh hưởng, The Economic Times dẫn nhận định của nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

Ấn Độ không xuất khẩu xe nguyên chiếc sang Mỹ, nhưng phụ tùng xe tải, xe thương mại, máy công trình... là mặt hàng chủ lực.

Một lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ cho biết Mỹ đã bắt đầu áp thuế 25% đối với ôtô, xe tải nhỏ và linh kiện từ tất cả quốc gia kể từ ngày 3/5. Trong khi đó, thuế đối với linh kiện xe thương mại, thiết bị thi công và máy kéo là 10%, nay được nâng lên 50%.

Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu linh kiện ôtô lớn nhất của Ấn Độ, chiếm khoảng 32% tổng lượng xuất khẩu ngành này trong năm tài khóa 2024-2025.

Những viên đá ngọc lục bảo của Chopard sau khi chế tác bởi các nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, xuất khẩu kim cương và trang sức gắn đá sang Mỹ trong năm tài khóa qua đạt 83.000 crore rupee (gần 10 tỷ USD ). UBS ước tính khoảng 2,5 tỷ USD giá trị xuất khẩu của ngành đá quý và trang sức có nguy cơ chịu tác động từ mức thuế mới.

Giờ đây, ngành này đang tính đến phương án chuyển một phần sản xuất hoặc tái xuất hàng hóa từ Dubai và Mexico để hưởng mức thuế quan tốt hơn.

Với mức thuế 50% - ngưỡng cao nhất Mỹ từng áp lên Ấn Độ, nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ cần khẩn trương xúc tiến đàm phán, trong bối cảnh áp lực từ tỷ giá và tăng trưởng GDP đang ngày càng nặng nề.

Tất cả giờ phụ thuộc vào kết quả đàm phán với phái đoàn Mỹ vào cuối tháng 8 - tia hy vọng cuối cùng trước khi mức thuế 50% chính thức có hiệu lực.