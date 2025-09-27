Tổng thống Mỹ muốn đánh thuế trên từng con chip

Thuế quan nhắm đến các thiết bị điện tử nước ngoài nhập vào Mỹ được tính dựa trên số lượng chip trong mỗi sản phẩm.

Mỹ có thể áp thuế dựa vào số chip trên mỗi sản phẩm. Ảnh: Reuters.

Kể từ đợt "áp thuế qua lại" vào cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt một số biện pháp nhằm hạn chế sự phụ thuộc của các công ty Mỹ vào nhà sản xuất chip nước ngoài.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến thuế quan, ông Trump loại trừ smartphone, máy tính xách tay, ổ cứng, bộ xử lý máy tính và chip nhớ khỏi danh sách đánh thuế, một "giải pháp tạm thời" theo lời của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ông tuyên bố "loại thuế quan tập trung đặc biệt" sẽ sớm áp dụng đối với các sản phẩm này, tuy nhiên điều đó chưa xảy ra. Theo thời gian, chính quyền Mỹ điều chỉnh thuế quan với nhiều hình thức, mức độ khác nhau, thay cho con số ban đầu.

Tháng trước, sau khi CEO của Apple trao tặng ông Trump một tấm huy chương, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn, ngoại trừ những doanh nghiệp đang xây nhà máy tại Mỹ, kể cả khi cơ sở đó chưa làm ra sản phẩm hoặc chỉ mới cam kết xây dựng.

Trong những tuần tiếp theo, chính quyền Mỹ tiếp tục tiến thêm một bước thông qua thỏa thuận nắm giữ 10% cổ phần của Intel, nhưng mức thuế 100% vẫn chưa xuất hiện như các tuyên bố trước đó.

Hôm 26/9, WSJ đưa tin chính quyền Mỹ cân nhắc việc yêu cầu sản xuất chip trong nước phải tương đương với sản phẩm nhập khẩu "và sẽ áp thuế đối với những công ty không tăng sản lượng".

Sáng 27/9, Reuters dựa trên nguồn tin nội bộ, tiết lộ kế hoạch của Mỹ, áp thuế dựa trên số lượng chip bên trong các thiết bị điện tử sản xuất bên ngoài quốc gia này.

"Theo kế hoạch chưa từng được báo cáo trước đây và có thể thay đổi, Bộ Thương mại sẽ áp dụng mức thuế quan bằng tỷ lệ phần trăm giá trị ước tính của hàm lượng chip trong sản phẩm", Reuters cho biết.

Nếu được thực hiện, kế hoạch cho thấy chính quyền Trump tìm cách đánh thuế vào nhiều loại sản phẩm tiêu dùng, trải dài từ bàn chải đánh răng đến máy tính xách tay.

Chính sách thuế mới có thể đẩy giá hàng tiêu dùng lên cao "vào thời điểm nước Mỹ đang gặp vấn đề lạm phát, vốn đang vượt mục tiêu của Fed và tăng nhanh", Michael Strain, nhà kinh tế học tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết. Tỷ lệ lạm phát mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang là 2%. Theo nhận định của Strain, ngay cả những mặt hàng sản xuất tại Mỹ cũng có thể đắt đỏ hơn do mức thuế mới đánh vào các nguyên liệu đầu vào quan trọng để làm ra sản phẩm đó.

Vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh danh sách sản phẩm chứa chip sẽ bị áp thuế, mức thuế suất và liệu có quốc gia, sản phẩm hoặc công ty nào được miễn thuế hay không.

Theo 9to5mac, với những biểu hiện gần đây của CEO Tim Cook, nhiều khả năng Apple sẽ nhận được một thỏa thuận có lợi, nếu không muốn nói là được miễn trừ hoàn toàn.