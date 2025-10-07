Ông Trump áp thuế với xe tải

Tất cả xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 25% kể từ ngày 1/11, đánh dấu nỗ lực bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ trước sự cạnh tranh từ nước ngoài.

Ông Trump áp thuế 25% lên xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng thông báo các dòng xe tải hạng nặng nhập khẩu sẽ phải chịu thuế mới từ ngày 1/11 liên quan đến lý do an ninh quốc gia, theo Reuters.

Ông cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước "sự cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài", đồng thời mang lại lợi ích cho các công ty như Peterbilt, Kenworth cùng Daimler Truck.

Theo các thỏa thuận thương mại đã ký với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), Mỹ hiện áp thuế 15% đối với xe tải nhẹ, song chưa rõ liệu mức thuế này có được áp dụng cho các loại xe lớn như các loại đầu kéo container, xe chở rác, xe buýt công cộng….

Chính quyền ông Trump cũng cho phép các nhà sản xuất được khấu trừ giá trị linh kiện sản xuất tại Mỹ, trong trường hợp tính thuế nhập khẩu đối với xe hạng nhẹ được lắp ráp tại Canada và Mexico.

Phòng Thương mại Mỹ trước đó đã kêu gọi Bộ Thương mại không áp đặt mức thuế với xe tải. Cơ quan này lưu ý 5 nguồn nhập khẩu xe tải hàng đầu là Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan đều là đồng minh hoặc đối tác thân cận của Mỹ, không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Mexico hiện là nước xuất khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng lớn nhất sang Mỹ. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 1 cho thấy lượng xe tải cỡ lớn nhập khẩu từ Mexico đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2019, đạt khoảng 340.000 chiếc hiện nay.

Theo Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA), các xe tải hạng trung và hạng nặng được miễn thuế nếu ít nhất 64% giá trị xe có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, bao gồm các linh kiện như động cơ, trục xe…

Mức thuế mới cũng có thể ảnh hưởng đến Stellantis - tập đoàn mẹ của Chrysler vốn sản xuất xe bán tải hạng nặng Ram và xe tải thương mại tại Mexico. Stellantis từng vận động Nhà Trắng không áp thuế cao đối với xe tải sản xuất tại Mexico.

Tập đoàn Volvo của Thụy Điển cũng đang xây dựng nhà máy sản xuất xe tải hạng nặng trị giá 700 triệu USD ở Monterrey (Mexico) và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2026.

Cơ quan Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA) cho biết Mexico hiện có 14 nhà sản xuất và lắp ráp xe buýt, xe tải và đầu kéo, cùng 2 nhà sản xuất động cơ.

Giới chức Mexico cũng phản đối mức thuế mới. Trong văn bản gửi Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5, nước này thống kê các xe tải xuất khẩu từ Mexico sang Mỹ trung bình có khoảng 50% linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm cả động cơ diesel.

Năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu gần 128 tỷ USD linh kiện xe hạng nặng từ quốc gia láng giềng, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện của Mỹ.