Trung Quốc phản đối kế hoạch hạn chế bay qua Nga trên đường tới Mỹ

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các hãng hàng không Trung Quốc cho rằng biện pháp của Mỹ có thể kéo dài thời gian bay trên một số tuyến quan trọng thêm 2-3 giờ, làm tăng nguy cơ trễ chuyến nối và chi phí nhiên liệu.

Một máy bay của Hãng hàng không Air China. Ảnh: THX/TTXVN.

Nhiều hãng hàng không lớn của Trung Quốc ngày 14/10 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ kế hoạch cấm các hãng này bay qua không phận Nga trên các đường bay đến và đi từ Mỹ, cho rằng biện pháp này sẽ kéo dài thời gian bay, làm tăng giá vé và có thể gây gián đoạn một số tuyến bay.

Hãng hàng không China Eastern, một trong 6 hãng gửi thư lên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, cho rằng biện pháp của Mỹ có thể kéo dài thời gian bay trên một số tuyến quan trọng thêm 2-3 giờ, làm tăng nguy cơ trễ chuyến nối và chi phí nhiên liệu.

Trong khi đó, hai hãng hàng không khác của Trung Quốc là Air China và China Southern cho rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của hàng nghìn hành khách Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong mùa cao điểm từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12.

Các hãng hàng không của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng trên sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/10 đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, với lý do việc này gây bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ.

Trong một động thái riêng rẽ, hãng hàng không United Airlines cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump mở rộng lệnh cấm đối với Cathay Pacific, hãng vẫn bay qua không phận Nga trên các chuyến từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tới Mỹ, cũng như các hãng hàng không khác có trụ sở tại Hong Kong.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết các hãng hàng không Trung Quốc có 2 ngày để phản hồi đề xuất và cho biết việc áp dụng có thể tiến hành sớm nhất vào tháng 11 tới.

Trong tuyên bố ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng những hạn chế mà Mỹ đưa ra sẽ không có lợi cho hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

