Tập đoàn gia đình ông Trump 'hốt' 1 tỷ USD nhờ tiền ảo

Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các thành viên trong gia đình đối diện với nghi vấn “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh "Genius Act", đạo luật liên bang quan trọng về tiền ảo. Ảnh: USA Today.

Chỉ trong chưa đầy 1 năm sau khi đối mặt rắc rối pháp lý nghiêm trọng đến mức dự định phải bán tháo bất động sản, tình hình tài chính của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên như "diều gặp gió”.

Theo Financial Times, trung tâm của bước ngoặt này là một “đế chế” tài sản số được xây dựng trên các nền tảng như memecoin, stablecoin, token quản trị, thẻ số.

Ước tính, các dự án này đã mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế trong năm qua. Trên giấy tờ, chúng cũng nâng giá trị tài sản ròng của ông Trump thêm hàng tỷ USD. Gia tộc đệ nhất nước Mỹ thậm chí cho rằng con số thực “có lẽ còn cao hơn”, theo người con thứ Eric Trump.

Khi khẩu hiệu tranh cử trở thành trọng tâm chính sách

Tuy nhiên, ông Trump không hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của lĩnh vực này trước khi đắc cử cuối năm 2024. “Khi không mà có”, “lừa đảo”, “không yêu nước Mỹ mới dùng” là những cụm từ được Tổng thống Mỹ sử dụng khi nói về Bitcoin nói riêng và tiền mã hóa nói chung trên các phương tiện truyền thông trước đây, thể hiện rõ sự hoài nghi đối với tính minh bạch và bình ổn của loại tiền tệ này.

“Chúng tôi buộc phải tìm các phương án thay thế giải pháp tài chính truyền thống”, Eric Trump cho biết trong bối cảnh nhiều ngân hàng hạn chế quyền lợi và dịch vụ của các công ty thuộc doanh nghiệp gia tộc này vì các động cơ chính trị.

Chỉ đến khi nhận ra giá trị của làn sóng tiền số, ông Trump cùng nội các tranh cử mới thay đổi thái độ với ngành này.

Theo đó, ông Trump hứa sẽ chấm dứt đường lối “chống crypto” của người tiền nhiệm Joe Biden, thay thế Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), ông Gary Gensler, vốn có lập trường không mấy thân thiện với tiền số bằng ông Paul Atkins, một nhân vật được tín nhiệm khi ủng hộ crypto, và lập kho dự trữ Bitcoin quốc gia.

Đồng thời, ông Trump cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ giảm thời gian điều tra các công ty tiền số. Trong một thông báo hồi tháng 4, cơ quan này khẳng định sẽ “không truy tố các vi phạm quy định trong các vụ liên quan tài sản số” trừ khi vi phạm “có chủ đích”.

Cam kết đó được Tổng thống Trump khẳng định công khai trong một hội nghị tại Nashville: “Các quy định mới sẽ do những người khuyến khích ngành này phát triển”.

Cách tiếp cận này tương phản với chính quyền tiền nhiệm của ông Biden. Dưới thời cựu Tổng thống Biden, nhiều công ty tiền số lớn bị kiện hoặc truy tố, còn “thiên tài” Sam Bankman-Fried của FTX bị kết án vì gian lận và rửa tiền.

Hiện tại, Nhà Trắng cũng cho phép người dân đầu tư một phần tiền hưu trí vào tiền mã hóa, tạo cú huých lớn cho ngành, đồng thời ban hành khuôn khổ pháp lý cho stablecoin. Tổng thống Mỹ còn ban hành lệnh ân xá cho Ross Ulbricht, người sáng lập "chợ đen" Silk Road, và một số nhân viên sàn BitMEX như một động thái “bật đèn xanh” đối với các đối tác tiềm năng.

Những bước đi này lập tức tạo hiệu ứng tích cực với thị trường tiền số, Bitcoin liên tiếp xác lập kỷ lục mới, doanh nghiệp crypto quay lại Mỹ sau giai đoạn “lạnh nhạt” dưới chính quyền tiền nhiệm, hình ảnh lãnh đạo các sàn tiền số và quỹ lớn xuất hiện dày đặc tại Nhà Trắng kéo theo các siêu dự án thu hút vốn đầu tư khổng lồ…

Đồng thời, với lập trường ủng hộ crypto mãnh liệt, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng thu được một nguồn lợi trị giá hàng trăm triệu USD đến từ nguồn tài trợ bởi các công ty tiền ảo.

Hệ sinh thái trải dài với đa dạng nguồn thu

Trong bối cảnh chính sách thuận lợi, chuỗi dự án gắn với thương hiệu ông Trump đã tăng tốc rõ rệt. Hai memecoin $TRUMP và $MELANIA xuất hiện ngay trước ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, chủ yếu phục vụ mục đích đầu cơ. Dù vậy, chúng vẫn hút vốn mạnh nhờ hiệu ứng tên tuổi sau một mùa tranh cử thành công. Doanh số kèm phí giao dịch ước đạt 427 triệu USD .

Cấu trúc sở hữu cũng cho thấy các pháp nhân gia đình ông Trump nắm quyền chi phối đáng kể với 2 đồng memecoin này. Khi giá $TRUMP chững lại, ông Trump thông báo tổ chức bữa tối riêng tại sân golf dành cho 220 nhà đầu tư nắm giữ nhiều nhất, qua đó kích cầu bởi các người dùng mong muốn được dùng bữa tối cùng “vị tổng thống của tiền số”.

Lợi nhuận cuối cùng nằm ở World Liberty Financial do các con trai ông Trump và đối tác sáng lập. Nền tảng này phát hành hai sản phẩm chủ lực là WLFI dưới dạng token quản trị và USD1 dưới dạng stablecoin neo theo đồng USD.

Doanh thu từ WLFI ước khoảng 550 triệu USD . Người sở hữu WLFI có quyền bỏ phiếu đối với một số chính sách của chính nền tảng này. Riêng USD1 đã đạt con số ấn tượng, khoảng 2,71 tỷ USD . Tuy nhiên, vì stablecoin phải có dự trữ bảo chứng, doanh số chưa thể chuyển ngay thành lợi nhuận.

Với giả định phần dự trữ được gửi vào nợ ngắn hạn của Mỹ, lãi và phí phát sinh ước đạt khoảng 40 triệu USD đến hiện tại. Về sở hữu, công ty gia đình ông Trump ban đầu nắm 75% World Liberty Financial và hiện còn khoảng 38%. Danh tính bên mua và mức giá chưa được công bố.

Trump Media & Technology Group, công ty mẹ của Truth Social, cũng thay đổi quỹ đạo. Sau khoản lỗ 401 triệu USD trong năm 2024, doanh nghiệp này chuyển hướng sang tài sản số trong năm nay, huy động hàng tỷ USD để nắm giữ token và triển khai các quỹ Bitcoin. Dòng tiền mặt vào công ty này đã vượt 3 tỷ USD . Với gần 53% cổ phần, ông Trump hưởng phần lớn lợi ích. Phần sở hữu của ông tại công ty này, đồng thời gắn với hoạt động nắm giữ Bitcoin quy mô lớn, đang được định giá khoảng 1,9 tỷ USD .

Cộng gộp các mảng nói trên, lợi nhuận trước thuế đã hiện thực hóa của hệ sinh thái tiền số với gia đình ông Trump đã vượt 1 tỷ USD trong vòng một năm. Giá trị trên sổ sách còn lớn hơn do mức định giá của các tài sản liên quan tăng lên.

Trong báo cáo tài chính cá nhân năm 2024, ông Trump kê khai thu nhập 57,3 triệu USD từ World Liberty Financial. Ngoài ra, ông còn kiếm thêm vài triệu USD nhờ bán thẻ giao dịch kỹ thuật số với hình cá nhân trong trang phục siêu anh hùng hoặc cưỡi môtô.

Phần lớn dự án tiền số của ông Trump thuộc sở hữu một quỹ tín thác cho phép rút đầu tư êm đẹp, do chính ông Trump quản lý. Nhà Trắng nói cấu trúc này bảo vệ tổng thống khỏi mọi sai lầm có thể xảy ra. Tuy vậy, khác với đa số người tiền nhiệm, Tổng thống Trump không đưa tài sản vào quỹ do một bên độc lập quản lý. Ông cũng là người thụ hưởng duy nhất và có thể rút tiền ngay khi rời nhiệm sở.

Rủi ro tiềm ẩn

Hoạt động của gia đình ông Trump trong lĩnh vực tiền số diễn ra công khai nhưng hầu như không vấp phản ứng mạnh ngoài phe Dân chủ và các nhóm vận động đạo đức. Khảo sát do Public First US thực hiện cho thấy hơn một nửa cử tri ủng hộ ông tin rằng vị tổng thống kiếm dưới 100 triệu USD khi đương chức, gần 1/3 người cho rằng ông không trục lợi, và hơn 40% chưa từng nghe tới $TRUMP hay nền tảng tiền số của gia đình ông Trump.

Dòng vốn ngoại đổ vào công ty gia đình ông Trump cũng rất đáng kể: MGX thuộc Abu Dhabi đã mua khoảng 2 tỷ USD một stablecoin do phía doanh nghiệp gia đình ông Trump hậu thuẫn; GD Culture Group của Trung Quốc huy động 300 triệu USD để mua Bitcoin và $TRUMP; Aqua 1 Foundation ở UAE chi 100 triệu USD mua token của World Liberty Financial.

Trường hợp Justin Sun cho thấy mức độ nhạy cảm của các mối liên hệ này khi ông rót 75 triệu USD vào World Liberty Financial, vài tháng sau SEC tạm dừng vụ kiện để xem xét dàn xếp, rồi công khai cam kết mua thêm 100 triệu USD đồng $TRUMP.

Một số quan chức và nhân vật thân cận Tổng thống Trump cũng hưởng lợi từ đà phục hồi của crypto. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có Cantor Fitzgerald nắm giữ Bitcoin và làm đơn vị lưu ký chính cho tài sản dự trữ trái phiếu của Tether. Phó tổng thống JD Vance và Giám đốc Cơ quan Nhà ở Liên bang Bill Pulte khai báo sở hữu tài sản số, gia đình Witkoff đồng sáng lập World Liberty Financial nắm 3,75 tỷ WLFI trị giá khoảng 530 triệu USD và được hưởng 25% doanh thu nền tảng.

Dù từng tuyên bố sẽ tách biệt chuyện kinh doanh gia đình và vận hành chính phủ, 2 con trai của ông Trump vẫn tích cực đến các hội nghị ở Abu Dhabi, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore để kêu gọi vốn.

Donald Trump Jr cũng cho biết “những người làm luật về tiền số giờ cũng đang đầu tư vào tiền số”, còn Eric Trump trấn an giới đầu cơ rằng Washington sẽ tích trữ “một lượng Bitcoin khổng lồ” và dự đoán giá mỗi đồng tiền số này có thể lên tới 1 tỷ USD .