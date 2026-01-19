Chứng khoán tuần này có tiếp tục phá đỉnh?

Sau tuần vượt 1.900 điểm rồi điều chỉnh, nhiều chuyên gia cho rằng VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy cần thiết với cơ hội và rủi ro đan xen trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục phá đỉnh lịch sử trong tuần vừa qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần giao dịch khởi sắc khi VN-Index lần đầu tiên chinh phục vùng đỉnh mới trên mốc 1.900 điểm trong phiên 13/1. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu như VCB, BID và GAS, qua đó kéo chỉ số bứt phá trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư duy trì sự hưng phấn cao.

Ở các phiên sau đó, dòng tiền mua chủ động tiếp tục nhập cuộc, khởi phát từ nhóm ngân hàng và chứng khoán trước khi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác. Sự luân chuyển này không chỉ giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt mà còn tạo nền tảng để VN-Index duy trì đà đi lên tương đối vững chắc trong phần lớn thời gian của tuần.

Dù vậy, khi chỉ số tiệm cận và vượt vùng đỉnh lịch sử, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu đã tăng nóng. Diễn biến này khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc 1.900 điểm trong những phiên cuối tuần, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền ở vùng giá cao.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.879,13 điểm, tăng 11,23 điểm, tương đương 0,6% so với tuần trước.

VN-Index chờ đợi xu hướng rõ ràng

Bước sang tuần giao dịch mới, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn đang trong quá trình kiểm định lại cung - cầu sau khi chinh phục vùng đỉnh lịch sử, với diễn biến chủ đạo là giằng co và tích lũy trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trên phương diện kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần bằng cây nến phản ánh áp lực bán mạnh tại vùng giá cao.

Dù vậy, trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo xu hướng vẫn duy trì trạng thái đi lên, cho thấy sức mạnh tăng giá của thị trường chưa suy yếu đáng kể và dòng tiền mua chủ động vẫn hiện diện. VCBS cho rằng diễn biến những phiên gần đây nghiêng nhiều về kịch bản tích lũy, nhằm hấp thụ lượng cung phát sinh khi chỉ số tiệm cận vùng đỉnh.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index tiếp tục kiểm tra vùng hỗ trợ quanh đường MA20 trong trạng thái rung lắc. Trong trường hợp xu hướng tăng được duy trì, VCBS đánh giá mục tiêu gần nhất của chỉ số có thể hướng tới vùng đỉnh cũ quanh 1.920 điểm.

VN-Index rung lắc mạnh sau khi vượt mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định việc VN-Index đóng cửa trên mốc 1.880 điểm và tăng nhẹ so với tuần trước cho thấy nỗ lực đi lên của thị trường bất chấp áp lực chốt lời gia tăng sau khi vượt mốc 1.900 điểm và thiết lập đỉnh mới.

Trên cơ sở đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung lớn. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chọn lọc những mã có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục, đi kèm thanh khoản mua chủ động để phục vụ mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành được VCBS nhắc tới gồm ngân hàng, tiêu dùng và chứng khoán.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap cho rằng VN-Index hiện vẫn thiếu động lực để bứt phá dứt khoát qua vùng 1.900 điểm khi lực cầu chủ yếu ở trạng thái thăm dò.

Theo Vietcap, diễn biến này làm gia tăng khả năng chỉ số có thể điều chỉnh về vùng 1.845 điểm trong phiên 19/1. Tuy nhiên, nhịp giảm được đánh giá mang tính chất củng cố, qua đó thu hút thêm lực cầu và tạo tiền đề cho nỗ lực vượt mốc 1.900 điểm trong giai đoạn tới.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định tâm lý giằng co vẫn đang chi phối thị trường. Trong các phiên sắp tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chặt chẽ hơn, trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Cơ hội mua mới vẫn còn

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước phản ánh tâm lý thận trọng của bên mua, song đồng thời cũng cho thấy áp lực bán đang suy yếu rõ rệt. Diễn biến này được TPS đánh giá là một nhịp điều chỉnh lành mạnh của VN-Index, thay vì tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Trên cơ sở phân tích kỹ thuật, TPS cho rằng các biến động ngắn hạn hiện tại không làm thay đổi triển vọng tăng giá của thị trường. Việc mẫu hình Rising Wedge được phá vỡ theo chiều đi lên mở ra khả năng VN-Index hướng tới vùng mục tiêu quanh 2.000 điểm. Theo đó, những nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện có thể tạo cơ hội gia tăng tỷ trọng, với điều kiện các vùng hỗ trợ quan trọng tiếp tục được giữ vững.

Về tổng thể, TPS nhận định VN-Index đang bước vào pha tăng tiếp diễn với động lượng tích cực, sau khi hoàn tất giai đoạn tái tích lũy và bứt phá thành công vùng kháng cự 1.800 điểm, qua đó biến mốc này thành vùng hỗ trợ mạnh trong các nhịp điều chỉnh sắp tới.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) nhìn nhận trạng thái giằng co tại vùng đỉnh lịch sử là tín hiệu cảnh báo thị trường có thể bước vào một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng nhịp giảm này có thể kết thúc nhanh trong phiên.

Theo Yuanta, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.918 điểm trong bối cảnh sự phân hóa ngày càng rõ nét. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ lại cho thấy tín hiệu xu hướng tăng rõ ràng hơn.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức tăng, qua đó khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao.

Trong trung hạn, xu hướng được giữ ở mức trung tính với rủi ro tiếp tục giảm dần, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có dấu hiệu chững lại đà giảm. Trên cơ sở đó, Yuanta khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.