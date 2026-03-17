Giá dầu thô lại tăng

Giá dầu thô tăng hơn 2%, lấy lại một phần mức giảm của phiên trước đó, do lo ngại về nguồn cung khi eo biển Hormuz phần lớn bị phong tỏa.

Trong phiên giao dịch 16/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI đều bật tăng hơn 2%. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 16/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,71% lên 102,9 USD /thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ bật tăng 2,67% lên 96 USD /thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,84% lên 103 USD /thùng và hợp đồng tương lai dầu WTI cũng tiếp đà tăng 2,87% lên 95,9 USD /thùng.

Trong phiên trước đó, dầu Brent chốt phiên giảm 2,8%, còn dầu WTI lao dốc 5,3% sau khi một số tàu thuyền đã đi qua tuyến đường biển then chốt này.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% thương mại dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đã bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 3. Điều này làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung, chi phí năng lượng tăng cao và lạm phát leo thang, theo Reuters.

Một số đồng minh của Mỹ đã từ chối lời kêu gọi của ông Donald Trump về việc điều tàu chiến hộ tống hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, khiến Tổng thống Mỹ chỉ trích các đối tác phương Tây là "vô ơn" sau nhiều thập kỷ được Washington hỗ trợ.

Về vấn đề này, nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết rủi ro tiềm ẩn vẫn rất lớn, khi chỉ cần một lực lượng quân Iran phóng tên lửa hoặc gài thủy lôi vào một tàu chở dầu đang đi qua cũng có thể khiến toàn bộ tình hình trở nên phức tạp trở lại.

Mới đây, Iran đã đề nghị Ấn Độ thả 3 tàu chở dầu bị bắt giữ hồi tháng 2, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ hoặc đi đến Ấn Độ rời Vùng Vịnh và qua eo biển Hormuz.

Việc eo biển này bị đóng cửa trên thực tế đã buộc UAE, nhà sản xuất lớn thứ 3 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), phải cắt giảm sản lượng, khiến lượng dầu nước này giảm hơn một nửa.

Để kiềm chế chi phí năng lượng tăng cao, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên có thể giải phóng thêm dầu, bên cạnh 400 triệu thùng đã nhất trí rút từ kho dự trữ chiến lược.

Mặt khác, một số ngân hàng đã nâng dự báo giá dầu dài hạn, phản ánh khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài. Bank of America nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 77,5 USD /thùng từ mức 61 USD , trong khi Standard Chartered tăng dự báo lên 85,5 USD /thùng từ 70 USD USD/thùng.

Bank of America dự báo 2 kịch bản có khả năng xảy ra ngang nhau. Một là xung đột sớm được giải quyết, khôi phục dòng chảy dầu vào tháng 4 và kéo giá dầu Brent về gần 70 USD /thùng. Hai là việc gián đoạn có thể kéo dài sang quý II, đẩy giá lên quanh mức 85 USD /thùng.